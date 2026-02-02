Pas ankimimit të Shoqatës së Gjyqtarëve lidhur me çështjet e sigurisë në gjykata, ka nisur rimodelimi i hyrjes dhe i sistemeve të sigurisë në ambientet e SPAK dhe GJKKO.
Ndërhyrjet kanë për qëllim përmirësimin e kontrollit të hyrjeve dhe të mjeteve të sigurisë për të garantuar mbrojtjen e gjyqtarëve, stafeve dhe qytetarëve që vizitojnë gjykatën.
Ky proces vjen pas shqetësimeve të ngritura nga Shoqata e Gjyqtarëve, e cila kishte apeluar për kushte më të sigurta pune, duke kërkuar rritje të parametrave të mbrojtjes në institucione.
Në një deklaratë më 22 dhjetor 2025 Shoqata e Gjyqtarëve shprehen se kontrolli i personave kryhet nga punonjës të patrajnuar, mungojnë pajisjet e sigurisë, ndarja funksionale e ambienteve dhe personeli i dedikuar për ruajtjen e rendit gjatë seancave gjyqësore.
Leave a Reply