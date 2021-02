Policia e shtetit ka hartuar një plan masash për regjistrimin e armëve të gjahut dhe sportive që prej vitit 1993. Afati për të regjistruar këto armë është dhënë afati deri më 31 Maj, ku detyra specifike u janë lënë specialistëve të policimit të zonave për të komunikuar me qytetarët të cilët kanë ndryshuar adresat apo kanë emigruar.

Qytetarët në bashkëpunim me specialistët e policimit në zonë kanë afat deri më 31 Maj të regjistrojnë në sistemin elektronik SIMA, armët e gjahut dhe sportive. Kjo fushatë është ndërmarrë për shkak të ndryshimit të adresave por dhe emigrimit të shumë personave gjatë viteve të fundit.

Punonjësit e policisë të cilët janë të ndarë sipas zonave për të regjistruar armët e gjahut, duhet të nisin punën për njoftimin e qytetarëve lidhur me procedurat që duhet të ndjekin për ti regjistruar këto armë. Në rast se policët nuk nisin urgjentisht punën, do të ndëshkohen me masë disiplinore.

Nga momenti i kontaktit me punonjësin e policisë qytetarët kanë afat një javë për të kryer gjitha procedurat, dhe në rast se nuk bëjnë regjistrimet atëherë do të nisë procedura për bllokimin e tyre.

Procedurës së regjistrimit duhet ti nënshtrohen dhe familjarët e personave që kanë humbur jetën dhe kanë pasur armë gjahu në emrin e tyre. Ata duhet të rinovojnë të dhënat pasi në rast se nuk e kryejnë brenda afatit, atëherë do nisin procedurat e sekuestrimit.

Efektivët e policisë kanë për detyrë të evidentojnë personat që janë pajisur me armë gjuetie dhe nuk gjenden në Shqipëri për arsye emigrimi, që u kanë humbur dokumentet, kanë mangësi në regjistrim dhe probleme të adresave.

Lidhur me problematikën e armëve, pak kohë më parë në komisionin e sigurisë, deputetët socialistë kërkuan amnisti për dorëzimin vullnetar të armëve të zjarrit dhe municioneve. Ky propozim mori dhe pëlqimin e policisë, por u sugjerua që zbatimi i amnistisë të mos nisë gjatë zgjedhjeve dhe pandemisë, por në një moment të dytë.

