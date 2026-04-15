Këshilli për Imunitetet dhe Mandatet nisi sot procesin e ndryshimit të Rregullores së Kuvendit, pasi Gjykata Kushtetuese i shpalli të paligjshme ndryshimet që socialistët miratuan në shtatorin e vitit të kaluar. Por Gjykata ende nuk e ka publikuar vendimin e arsyetuar, ndaj opozita kërkoi që diskutimet për rregulloren të nisin pasi të dalë vendimi i plotë, për të kuptuar ku duhet Parlamenti të ndërhyjë.
“Nuk mundet të bëhet një prezantim, sa kohë ne nuk dimë për vendimin e Gjykatës, mënyrën se si ky Këshill do të marrë detyrat që na lë dhe t’i kthejmë ato në punë për Parlamentin. Duhet ta presim atë dhe më pas dikush të propozojë”, Oerd Bylykbashi, deputet PD.
“Nuk flitet për urgjencë, sepse po mblidhemi pas një muaji e gjysmë dhe, për më tepër, nuk do ta mbyllim sot procesin. Do të presim zbardhjen e vendimit të Gjykatës Kushtetuese”, Niko Peleshi, Kryetari i Kuvendit.
Pavarësisht kundërshtimeve të opozitës, Taulant Balla prezantoi ndryshimet e hartuara nga mazhoranca, ndër të cilat edhe kalimi me procedurë të përshpejtuar i ligjeve të nevojshme për procesin e integrimit.
Por Oerd Bylykbashi e kundërshtoi, duke vënë në dukje se procesi ligjbërës duhet të jetë më i kujdesshëm.
Më 23 shkurt, Gjykata Kushtetuese rrëzoi ndryshimet që mazhoranca socialiste i bëri Rregullores së Kuvendit në muajin shtator, duke rritur numrin e komisioneve nga 8 që ka pasur Parlamenti në 11 komisione të përhershme. Gjykata nuk goditi thelbin e ndryshimeve, por procedura e ndjekur nga PS ishte e paligjshme, duke i lënë detyrë Parlamentit që të miratojë edhe njëherë nenet e rregullores për këtë çështje. Tashmë pritet vendimi i arsyetuar i Gjykatës, në mënyrë që Parlamenti të ndërhyjë në Rregulloren e Kuvendit.
