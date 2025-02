Në orën 19:00 në të gjithë Kosovën janë mbyllur vendvotimet për zgjedhjet parlamentare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka nisur numërimin e votave menjëherë pas mbylljes së orarit zyrtar.

Janë publikuar rezultatet e 22 vendvotimeve, apo 0,87% të votave.

Nga numërimi i votave të para, Vetëvendosja kryeson me 41,19%, ndjek PDK me 31,46%, LDK me 15,27% dhe AAK me 4,72%.