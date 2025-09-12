Kuvendi i Shqipërisë hap sot zyrtarisht legjislaturën e 11-të, duke shënuar fillimin e një sezoni politik të ri, me përbërje të re parlamentare, drejtues të rinj dhe pritet gjithashtu të ketë ndryshime thelbësore në funksionimin institucional të tij.
Seanca e parë e Kuvendit ka karakter ceremonial dhe sipas traditës, ajo drejtohet nga deputeti më i vjetër në moshë. Këtë herë, ligjvënësi socialist Vasil Llajo pritet të hapë zyrtarisht sesionin, pasi Sali Berisha, pavarësisht statusit si më i vjetër, ka refuzuar të marrë pjesë në këtë moment, së bashku me deputetin Tritan Shehu.
E vetmja vendimmarrje në këtë seancë të parë është ngritja e komisionit për verifikimin e mandateve të deputetëve të zgjedhur në zgjedhjet e 11 majit.
Pasditen e nesërme, Kuvendi do të mblidhet sërish. Kryeministri Edi Rama ka propozuar si kryetar Kuvendi ish-ministrin Niko Peleshi, ndërsa për nënkryetare të Kuvendit nga radhët e PS-së, është propozuar Klodiana Spahiu.
Nga ana tjetër, opozita ka mbajtur të njëjtin emër si në legjislaturën e kaluar për përfaqësimin në kryesinë e Kuvendit, Agron Gjekmarkajn.
Në një deklaratë për mediat, Peleshi u shpreh dje se emërimi për postin e kryetarit të Kuvendit ka ardhur si surprizë.
“Unë po vij nga kryesimi i grupit, kam qenë kryetar i Grupit Parlamentar, kam patur disa portofole ministrore, kam patur një eksperiencë të gjatë. Nuk po them që unë jam i vetmi që e meritoja, shumë e shumë kolegë të mi mbase mund ta bënin më mirë se unë. Është propozuar sot nga kryetari i partisë që të jem kryetar Kuvendi, e pranoj me shumë kënaqësi, përulësi dhe shumë përgjegjësi. Po ju them që po e kam mar vesh sot që do të jem në atë pozicion”, tha Peleshi.
Legjislatura e re vjen pas zgjedhjeve të 11 majit dhe përbëhet si më poshtë:
Partia Socialiste: 83 deputetë
Partia Demokratike: 50 deputetë
Partia Socialdemokrate: 3 mandate
Mundësia: 2 mandate
Lëvizja Bashkë dhe Nisma Shqipëria Bëhet: nga 1 mandat secila
Kreu i grupit parlamentar të PS-së do të jetë Taulant Balla, ndërsa Gazment Bardhi do të drejtojë grupin e Partisë Demokratike.
Kryeministri Rama, gjatë Asamblesë së PS-së që u zhvillua një ditë më parë, ka paralajmëruar një ristrukturim të thellë të Parlamentit dhe vetë sistemit ligjvënës. Ndër ndryshimet e propozuara janë: Ndryshime kushtetuese për numrin e deputetëve; riemërtim i të gjithë komisioneve parlamentare, që tashmë do të jenë 11 në total, me 4 të drejtuar nga opozita; Ligj i ri për funksionimin e Kuvendit si dhe ndërtimi i një shtëpie të re për Parlamentin
