Konferenca e Sigurisë e Mynihut, që nisi këtë të premte, do të ketë këtë herë një përfaqësim të gjerë të liderëve evropianë, përfshirë kancelarin gjerman Friedrich Merz, presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministrin britanik Keir Starmer.
Kjo vjen në një kohë kur Evropa po shqyrton mundësitë e saj të ekonomisë dhe sigurisë, ndërsa marrëdhëniet me SHBA-të, nën drejtimin e Presidentin Donald Trump, përballen me sfida të papara më parë.
Sekretari i Shtetit Marco Rubio, i cili do të mbajë një fjalim, është zyrtari më i lartë amerikan në konferencë. Ai vazhdon të nxisë Evropën që të ndajë barrën në çështjet e mbrojtjes së përbashkët.
“Bota po ndryshon shumë shpejt, pikërisht para nesh: bota e vjetër ka ikur, ne po jetojmë në një epokë të re gjeopolitike, dhe kjo do të kërkojë që të gjithë ne të rishqyrtojmë se si duket ajo dhe cili do të jetë roli ynë”.
Fjalimi i përfaqësuesit amerikan, nënpresidentit JD Vance, vitin e kaluar tronditi europianët dhe dha shenjat e para të krisjes mes Brukselit dhe Uashingtonit.
Përveç marrëdhënieve transatlantike, konferenca e Mynihut do të organizojë gjithashtu diskutime mbi luftën e Rusisë në Ukrainë, e cila shënon përvjetorin e saj të katërt më 24 shkurt. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy do të jetë mes pjesëmarrësve.
