Nipi i Donald Trump: Xhaxhai ka simptoma të sëmundjes së Alzheimerit

Në një zbulim befasues, Fred Trump III, nipi i presidentit Donald Trump, ka shprehur shqetësime serioze për gjendjen mendore të xhaxhait të tij, duke përmendur një histori shqetësuese të demencës brenda familjes Trump. Ai është autor i librit me kujtime “All in the Family: The Trumps and How We Got This Way” (Të gjithë në familje: Trumpët dhe si u bëmë kështu), ku rrëfen në mënyrë të detajuar dinamikat e ndërlikuara, konfliktet dhe trashëgiminë e familjes Trump.

Gjatë një interviste të hapur të dhënë të premten e kaluar për emisionin The Dean Obeidallah Show në SiriusXM, Fred Trump III shprehu shqetësimin e tij në rritje për gjendjen mendore të presidentit aktual, duke sugjeruar se ka vënë re ngjashmëri shqetësuese me raste të mëparshme në familje. Ai kujtoi se gjyshi i tyre – babai i presidentit – vuajti nga sëmundja e Alzheimerit për tetë vjet para se të ndërronte jetë në vitin 1999. Fred theksoi se demenca ka lënë një gjurmë të thellë në familjen e tyre dhe shtoi se shenjat e fundit në sjelljen e xhaxhait të tij kanë shkaktuar shqetësim.

Nipi i Trump bëri gjithashtu krahasime mes sjelljes së fundit të presidentit dhe asaj të disa të afërmve të tjerë që kanë luftuar me demencën, përfshirë kushëririn e tyre John Walters. Ai nuk u përmbajt në deklaratat e tij, duke thënë: “E dini, Donald thotë: ‘Oh, babai im ishte në gjendje të shkëlqyer deri në fund.’ Mund t’ju siguroj se kjo nuk është e vërtetë. E di çfarë pashë te gjyshi im”, raportoi Irish Star.