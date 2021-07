Gazetari Nikoll Lesi, duket se nuk e fal dot presidentin Ilir Meta, pse nuk e dekoroi gazetën e tij, në 30-vjetorin e krijimit.

Në një postim në rrjetet sociale, Lesi në mënyrë indirekte i ka drejtuar një mesazh presidentit Meta, ku ai flet për politikanë të etur për pushtet.

“Politikani ka një moshë politike (jo vetëm fizike) kur duhet ta ndjejë vetë se duhet të largohet politika. Natyrisht flasim për politikanë që nuk kanë futur duart në xhepin e njerëzve dhe të buxhetit të shtetit, që nuk kanë vrarë apo që nuk kanë shkelur ligjin.

Ndër këta, “senatorë”, mbeten të nderuar Servet Pëllumbi dhe Namik Dokle (PS). Ishin, kontribuan dhe ikën. Edhe Aleksandër Meksi, ishte kryeministër dhe iku.

Nuk u mor më me politikë. As Serveti dhe Namiku. Dhe mbeten të nderuar. Ndërsa ka të tjerë që nuk i shqiten pushtetit dhe të mirave që vijnë prej tij. Derisa një ditë në vend që të shkojnë në zyrë, do t’iu dalë SPAK-u përpara për tjetër “shtëpi”, shkruan Lesi.

/m.j