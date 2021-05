Pasi Kuvendi i hapi rrugë ngritjes së Komisionit Hetimor për shkarkimin e presidentit Ilir Meta presidenca përmes një deklarate për shtyp bën se nuk do të njohë asnjë vendim.

Në një deklaratë për mediat, zëdhënësi Metës, Tedi Blushi tha se Presidenti nuk do të njohë asnjë vendim apo veprimtari që sipas tij është antikushtetuese dhe antiligjore.

“Presidenca sdo njohe asnjë vendim si dhe vendimet e çdo institucioni tjetër të këtij regjimi.

Çdo produkt që bie ndesh me parimet dhe vlerat e shoqërisë tonë demokratike nuk Meriton vëmendje. Askush smund të fshihet as pas etikes dhe retorikes kjo eshte çeshtje sovraniteti, meta e di shume mire çfare ka ndodhur dhe eshte i qarte per ate se çfare do te ndodhe ne vijim.

Meta do të ushtrojë me përgjegjësi sikuder ka vepruar deri tani të gjitha funksionet e tij kushtetuese dhe sdo te toleroje asnje lloj intimidimi i institucionit nga mafia rajonale dhe nderkombetare”, tha zëdhënësi i presidentit./ b.h