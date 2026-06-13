Karabinierët arrestuan një 63-vjeçar shqiptar në Luginën Fontanabuona, në një serë me marijuanë dhe një mitraloz në shtëpi.
Një strukturë e sofistikuar prodhimi dhe një armë lufte e gjetur në një shtëpi.
Nuk është skenari i një filmi aksion, por ajo që karabinierët e degës Chiavari zbuluan në zemër të Luginës, e kontrolluar nga shqiptari i dyshuar, i cili tani ndodhet nën arrest shtëpiak pasi çështja u vërtetua nga gjykatësi hetues i Xhenovës.
E gjitha filloi me një kontroll rutinë të zonës. Ushtarakët, gjatë një patrullimi në zonat më të izoluara të luginës, i vunë sytë nga një shtëpi ferme e dyshimtë.
Pasi hynë brenda, ata u përballën me një sistem kultivimi që nuk ishte aspak i improvizuar: një serë me teknologji të lartë për prodhimin e marijuanës, e mundësuar nga panele diellore në çati dhe e pajisur me një sistem të zgjuar ventilimi për të maksimizuar rendimentin.
Brenda, oficerët gjetën mbi 2.3 kilogramë marijuanë të paketuar në vakum, gjethe të thata dhe mbetje. Katër bimë të prera fllad ishin gati për përpunim dhe mbi 90 vazo të mbushura me dhe, gati për një cikël të ri prodhimi.
Por surpriza gjatë bastisjes së shtëpisë ishte zbulimi i një mitralozi “Grease Gun” (modeli M3), i kompletuar me tre karikatorë dhe dhjetëra fishekë kalibri 9×19. Kjo është një armë lufte, aftësia aktuale sulmuese e së cilës – pavarësisht gjendjes së saj jo optimale të ruajtjes – tani po shqyrtohet nga ekspertët e balistikës.
63-vjeçari u arrestua menjëherë me akuzën e posedimit me qëllim shitjeje dhe posedimit të paligjshëm të një arme dhe municioni lufte, informon media italiane.
Shtëpia në fermë dhe të gjitha materialet u sekuestruan. Në orët e fundit, gjyqtari hetues i Gjykatës së Gjenovës e vërtetoi arrestimin, duke urdhëruar që i dyshuari të lihet në arrest shtëpiak.
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