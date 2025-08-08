Kryeministri polak, Donald Tusk, ka thënë se një “ngrirje” e luftës në Ukrainë mund të jetë afër, ndërsa Shtëpia e Bardhë dhe Kremlini po ecin përpara me diskutimet për një samit të nivelit të lartë midis Donald Trump dhe Vladimir Putin në ditët në vijim.
Komentet e Tusk erdhën pasi ai foli me udhëheqësin ukrainas, Volodymyr Zelensky, i cili ka komunikuar me Trump dhe udhëheqësit evropianë ditët e fundit, ndërsa Shtëpia e Bardhë vazhdon të përpiqet të ndërmjetësojë një fund të luftës trevjeçare e gjysmë.
“Ka sinjale të caktuara, dhe ne gjithashtu kemi një intuitë, se ndoshta një ngrirje e konfliktit – nuk dua të them fundi, por një ngrirje e konfliktit – është më afër sesa është më larg”, tha Tusk gjatë një konference për shtyp.
“Ka shpresa për këtë”.
Tusk tha se Zelensky ishte “shumë i kujdesshëm, por optimist” në lidhje me armëpushimin, raportoi Reuters.
Ukraina ishte e etur që Polonia dhe vendet e tjera evropiane të luajnë një rol në planifikimin e një armëpushimi dhe një zgjidhjeje përfundimtare paqeje, tha Tusk.
Trump ka thënë se është i gatshëm të takohet me Putinin kokë më kokë pa parakushte, duke përfshirë negociata të drejtpërdrejta midis Putinit dhe Zelensky-t, duke nxitur frikën se Ukraina mund të lihet jashtë negociatave për kuadrin e një armëpushimi të mundshëm.
Zelensky është përgjigjur duke folur me udhëheqës evropianë, përfshirë kancelarin gjerman, Friedrich Merz, dhe presidentin francez, Emmanuel Macron, të cilët janë kanale kyçe për Trumpin.
Fox News të premten raportoi se takimi mund të zhvillohet në fund të javës së ardhshme.
Vendet e mundshme përfshijnë Zvicrën, Romën, Hungarinë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, tha media konservatore.
Zvicra dhe Italia janë palë në gjykatën ndërkombëtare penale, e cila ka lëshuar një urdhër arresti për Putinin dhe ku teorikisht do të detyroheshin forcat e rendit të ndalonin presidentin rus. Viktor Orbán i Hungarisë njoftoi planet për t’u tërhequr nga GJND-ja në fillim të këtij viti.
Duke folur me gazetarët në Zyrën Ovale të enjten, Trump tha se Putini nuk kishte nevojë të takohej me Zelensky-n më parë përpara se presidentët e SHBA-ve dhe Rusisë të mund të takoheshin.
“Jo, nuk e bën”, tha Trump.
“Ata do të donin të takoheshin me mua dhe unë do të bëj gjithçka që mundem për të ndaluar vrasjen”.
Putin tha se nuk ishte gati të takohej me Zelenskyy-n, edhe pse Kremlini pretendoi se po bëheshin përgatitje për një samit dypalësh të caktuar me Trump javën e ardhshme.
“Në përgjithësi nuk kam asgjë kundër kësaj, është e mundur, por duhet të krijohen kushte të caktuara për këtë”, tha Putin për takimin me Zelensky-n.
“Por për fat të keq, ne jemi ende larg krijimit të kushteve të tilla”.
I dërguari i SHBA-ve, Steve Witkoff kishte propozuar një takim trepalësh me Trump, Putin dhe Zelenskyy, por Kremlini e kishte injoruar këtë sugjerim, tha ndihmësi i Putinit Yuri Ushakov, dhe po “përqendrohej në përgatitjet për një takim dypalësh me Trump në radhë të parë”.
Nuk është caktuar asnjë vend për samitin e mundshëm, por Putin përmendi se Dubai në Emiratet e Bashkuara Arabe ishte një mundësi gjatë një takimi me udhëheqësin e saj, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahya.
