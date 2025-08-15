Ngrihet akt-akuza e parë për dëbimin e 800 mijë shqiptarëve nga Kosova gjatë periudhës së luftës, 21 të pandehur

Prokuroria Speciale e Kosovës ka dorëzuar në Gjykatën Themelore të Prishtinës akt-akuzë në mungesë kundër 21 të dyshuarve për dëbimin me forcë të mbi 800.000 civilëve shqiptarë nga Kosova gjatë luftës, saktësisht në periudhën janar–qershor 1999.
Prokurori i rastit, Atdhe Dema në një konferencë për media, tha se kjo aktakuzë është dorëzuar pas vite hetimesh intensive.
Sipas prokurorit Dema, provat e mbledhura dëshmojnë se 21 të akuzuarit kanë ushtruar kontroll dhe autoritet efektiv mbi forcat e armatosura dhe policinë serbe mbi zonat përkatëse në tërë territorin e Kosovës.
Aktakuza e dorëzuar sot në Gjykatën Themelore të Prishtinës thotë se për shkak të këtyre veprimeve ka rezultuar zhvendosja me dhunë e rreth 863 mijë civilëve shqiptarë.
“Kjo akuzë është ngritur për krime lufte kundër popullatës civile e cila lidhet me ngjarjet e ndodhura gjatë periudhës janar-qershor 1999 në territorin e Kosovës në kuadër të konfliktit të armatosur dhe luftës që ka ndodhur atëherë. Sipas provave të mbledhura gjatë hetimeve paraprake, ekziston dyshim i bazuar mirë se të pandehurit që janë 21, duke ushtruar kontroll dhe autoritet efektiv mbi forcat e armatosura mbi zonat përkatëse në tërë territorin e Kosovës, pra bëhet fjalë për ushtrinë e atëhershme federale të ish-Jugosllavisë dhe policinë e Serbisë, kanë pasur dijeni apo arsye të mjaftueshme për të ditur se pjesëtarët e atyre forcave kanë kryer veprime të ndaluara rreptësishtë nga e drejta ndërkombëtare humanitare. Këto veprime përfshijnë shkatërrimin sistematik të pronës civile, përfshirë djegien e shtëpive dhe infrastrukturës sulme të drejtpërdrejta ndaj civileve dhe vendbanimeve të tyre, përndjekje dhe ndalime arbitrare për arsye etnike e që në fund kanë rezultuar me dëbim të detyruar masiv të popullsisë shqiptare nga Kosova drejt shteteve fqinje. Sipas aktakuzës këto veprime përbëjnë pjesë të një fushate të gjerë që ka rezultuar me zhvendosjen me dhunë të rreth 863 mijë civilëve shqiptarë”, tha ai.
Prokurori Atdhe Demi po ashtu thekoi se hetimet kanë qenë profesionale, të pavarura dhe të mbështetura në prova konkrete.
Meqenëse, aktakuza është ngritur për gjykim në mungesë, Dema tha se tashmë kanë bërë kërkesë për urdhër-arrest ndërkombëtar.
Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Blerim Isufaj tha se kjo akt-akuzë është hap i rëndësishëm drejtë vendosjes së drejtësisë.
“Lidhur me aktakuzën që veç sot e kemi dorëzuar në gjykatë dhe besojmë që përfaqëson një hap të rëndësishëm drejtë vendosjen së drejtësisë dhe përgjegjësisë për vuajtjen që janë shkaktuar gjatë luftës në Kosovë. Është bërë një punë e madhe dhe e përkushtuar për të siguruar që aktakuza të mbështetet në prova përtej çdo dyshimi të bazuar mirë, pavarësisht se ajo është ngritur në mungesë të të pandehurve”, tha ai. /KosovaPress
