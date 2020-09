Lëngu i portokallit tingëllon si alternativë e mençur dhe e shëndetshme për ta nisur ditën. Megjithatë ajo gotë me lëngun e artë mund të mos jetë aq e shëndetshme, pavarësisht pranisë së vitaminave dhe mineraleve. Studimet kanë treguar se gjysëm gote me lëng 100% frutash rrit me 16 përqind rrezikun e diabetit të tipit 2.