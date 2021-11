Avokati Spartak Ngjela, foli në rubrikën “Opinion” në “News24” për debatet e brendshme politike, ndërsa u ndal edhe tek foltoret e organizuara nga ish-kryeministri Sali Berisha.

Gjatë bisedës, Ngjela tha se ‘foltoret’ po organizohen për të rrëzuar Bashën, duke sqaruar se kjo nuk bëhet pa një mocion mosbesimi.

Avokati tha se kreu i PD-së Lulzim Basha tashmë ka një përkrahje amerikane.

Po ashtu theksoi se i gjithë problemi qëndron në faktin se, Sali Berisha nuk mund të kthehet dot në Partinë Demokratike sepse rrezikon aleancën me Amerikën.

“Në Kuvendin Kombëtar të tyre janë deputetët, në të gjithë atë grup që kanë ata mund të jenë edhe 6 mijë veta. Si sistem e njoh.. Duhen 25% e forumit. ¼ e delegatëve sepse delegatët janë permanent. Pra i duhen rreth 700-800 firma. Vështirësia qëndron në faktin se nuk mund ti falsifikosh, por stafi i Saliut është falsifikator i gjithë. Ajo ¼ duhet ti ketë firmat me akt noterial. Këta shprehen se do të rrëzojnë kryetarin, ka një ngërç që mund ta zgjidhin gjykatat e mëdha. Pra nuk mund të rrëzosh dot një kryetar që është zgjedh një njeri një votë në një forum. Pastaj dëgjova që forumi i tyre është shumë i madh. Po kryetarin kush ua rrëzoi Rroc Noku? Duhet mocion mosbesimi me firma të kontrolluara, unë ngre pyetjen se si do ti bëjnë? Në Kuvendin Kombëtar janë edhe 58 deputetë janë gjithë kryetarët e partive të degëve”, tha ai.