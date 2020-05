I ftuar në “360gradë” nga Artur Zheji në RTV Ora, avokati Spartak Ngjela u shpreh se të gjithë ata që kanë futur dorën në paratë e shtetit dhe kanë pasur lidhje me krimin e organizuar.

“Të gjithë ata që kanë futur dorën në paratë e shtetit dhe kanë pasur lidhje me krimin e organizuar, nuk e di kanë frikë apo jo, se mund të jenë edhe trima, por do të jenë nënë akuzë. Do të fitojnë pafajësi apo jo nga gjykata e posaçme, kjo është punë e tyre”, deklaroi Ngjela.

g.kosovari