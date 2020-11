Amerika ende nuk e di se cili do të jetë presidenti i saj. Gara mes Presidentit Trump dhe rivalit Biden vazhdon të jetë e ngushtë.

Një ditë më parë, Joe Biden është vetëm një hap larg fitores së zgjedhjeve Presidenciale. Sipas “Foxnews”, Biden ka arritur shifrën e 264 votave elektorale, vetëm 6 larg triumfit, numrit magjik, 270.

“Unë kam besim se do të dalim fitues, por kjo nuk do të jetë fitorja ime apo fitorja vetëm e jona. Do të jetë një fitore për popullin amerikan, për demokracinë tonë, për Amerikën”, shkruan Biden në Twitter.

Ky ishte një mesazh që ai pret të fitojë këto zgjedhje që pati shumë kontestime nga ana e rivalit të tij republikan dhe që ka nisur betejën tjetër atë dërgimit të çështjes së votave në Gjykatën e Lartë.

Ora 18:50 – Optimist për fitoren, Joe Biden: Bëni durim, njerëz

Teksa ende nuk ka përfunduar numërimi i votave për Zgjedhjet Presidenciale në SHBA, ka reagur sërish kandidati demokrat, Joe Biden.

Në një status në Twitter, ai u ka kërkuar popullit amerikan që të bëjnë durim. Ashtu si në fjalimin e djeshëm, Biden ndjehet optimist për fitoren e zgjedhjeve.

Ora 18:40 Biden rrit epërsinë në Navada

Joe Biden ka thelluar epërsinë ndaj presidentit Donald Trump në Nevada, shtet ky që ia siguron 6 vota elektorale dhe rrjedhimisht fitoren.

Nga 8 mijë vota që kishte më shumë në shtetin perëndimor të ShBA’së, Biden ka thelluar epërsinë në 12 mijë vota, teksa janë numëruar 76 përqind e tyre.

Votat me postë janë duke u numëruar edhe në Pennsylvania, North Carolina dhe Georgia, ku është në avantazh Trump, por që epërsia e tij është duke u tkurrur vazhdimisht.

Joe Biden në shkallë vendi është duke prirë me afër 3.5 milionë vota më shumë se Donald Trump.

Gjithsesi gara është ende e hapur dhe Trump matematikisht është ende në lojë.

Ora 18: 15 Gjykata i jep të drejtë Trump, pezullon numërimin e 29 mijë votave me postë në Pensilvani

Pas kërkesës së Donald Trump gjykata ka vendosur që të pezullojë numërimin e votave të dërguara me postë në qarkun Allegheny në Pensilvania. Bëhet fjalë për rreth 29,000 fletë-votimi të diskutueshme, të cilat pretendohet se janë të shtypura gabimisht.

Pak më herët Donald Trump përmes një postimi në rrjetet sociale njoftoi “fitoren ligjore në Pensilvani”.

Trump ka deklaruar, pa paraqitur prova, se votat me postë janë të manipuluara dhe se po shtojnë shanset e sfiduesit demokrat Joe Biden për të fituar zgjedhjet.

Ora 17:50 – Në Georgia mbeten edhe 60 mijë vota për t’u numëruar

Kanë mbetur edhe 60 mijë vota pët tu numëruar në shtetin e Georgia-s, që shumë shpejtë pritet të publikohen edhe të dhënat se cili kandidat ka fituar.

Zëdhënësi i Sekretarit të Shtetit të Georgia, Brad Raffensperger, ka bërë të ditur se zyrtarët i kanë dhënë prioritet saktësisë e jo shpejtësisë.

Ai gjithashtu theksoi se disa zyrtarë të këtij shteti kanë harruar të klikojnë butonin e “ngarkimit”, për të postuar votën e tyre e cila duhet të numërohet, për këtë arsye shteti ua ka dërguar atyre një njoftim shtesë si rikujtesë.

Ora 17:27- Padi ligjore nga ekipi i Presidentit, Trump jep lajmin: Fitore e madhe ligjore në Pensilvani

Presidenti Donald Trump ndërmerr hapin e parë që mund të çojë në një betejë të zgjatur ligjore. Në tre shtete kyçe të betejës elektorale për përcaktimin e fituesit të zgjedhjeve, në Xhorxhia, Miçigan dhe Pensilvani, zyrtarët e fushatës elektorale të zotit Trump paraqitën të mërkurën padi gjyqësore për menaxhimin e votave me postë, ndërsa në Uiskonsin ekipi elektoral i Presidentit Trump ka kërkuar rinumërimin.

Synimi është të pezullohet numërimi i votave të shumta të dërguara nëpërmjet postës, për të cilat Presidenti Trump ka deklaruar, pa paraqitur prova, se janë të manipuluara dhe se po shtojnë shanset e sfiduesit demokrat Joe Biden për të fituar zgjedhjet.

Ish-Nënpresidenti Biden është shpallur fitues në Miçigan dhe Uiskonsin, por ende nuk është shpallur rezultati në Xhorxhia dhe Pensilvani.

“Kërkojmë të shohim votat që u hapën dhe u numëruan ndërkohë që ne nuk patëm qasje të mjaftueshme”, tha menaxheri i fushatës Trump, Bill Stepien, në një deklaratë ku njoftoi padinë në Miçigan. Paditë u paraqitën pasi Presidenti Trump sinjalizoi më herët të mërkurën në mëngjes se do t’i drejtohet drejtpërdrejt Gjykatës së Lartë për të ndalur numërimin e miliona votave me postë.

“Të gjitha Shtetet e fundit të pretenduara nga Biden do të sfidohen ligjërisht nga ne për Mashtrimin e Votuesve dhe Mashtrimin Zgjedhor të Shtetit. Mjaft prova – thjesht shikoni Media. NE DO TE FITOJME! Amerika e parë!”, shkruan Trump./d.c