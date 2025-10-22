Mbretërit britanikë do të marrin pjesë në një shërbesë historike ekumenike në Kapelën Sistine me Papën Leoni XIV, për të shënuar Vitin Jubilar 2025 të Kishës Katolike.
Lajmi u konfirmua nga Pallati Buckingham, i cili e cilëson këtë vizitë si një ngjarje historike pa precedent në historinë moderne të marrëdhënieve ndërfetare.
Në moshën 76-vjeçare, Mbreti Charles III do të bëhet monarku i parë britanik që merr pjesë në një akt publik adhurimi me Papën, që nga ndarja e Kishës së Anglisë nga Roma në vitet 1530, gjatë Reformacionit të Henrikut VIII.
Në shenjë vlerësimi për angazhimin e tij gjatë gjithë jetës në promovimin e dialogut ndërfetar, Papa Leoni XIV do t’i akordojë Mbretit Charles titullin “Confrater Mbretëror” të Bazilikës Papale dhe Abacisë së Shën Palit Jashtë Mureve (San Paolo Fuori le Mura).
Ky është një titull nderi shpirtëror, që simbolizon një vëllazëri të veçantë me Kishën Katolike – fjala latine “frater” do të thotë vëlla.
Për ta nderuar këtë lidhje të re, në bazilikë është ndërtuar një karrige e posaçme për Madhërinë e Tij, e cila do të përdoret gjatë shërbesës dhe do të mbetet atje në mënyrë të përhershme, si simbol i respektit të ndërsjellë midis Papës dhe Mbretit si krerë shtetesh.
Vizita dyditore e Mbretit dhe Mbretëreshës (të mërkurën dhe të enjten) ka një ngarkesë të thellë simbolike, pavarësisht se është e shkurtër. Ata do të takohen për herë të parë me Papën Leoni XIV që nga zgjedhja e tij në maj. Gjatë një vizite të mëparshme në prill, çifti kishte takuar shkurtimisht Papën Françesku, por shumë nga aktivitetet e planifikuara u anuluan për shkak të gjendjes së tij shëndetësore.
Sipas Pallatit Buckingham, kjo do të jetë vizita e parë shtetërore që nga Reformacioni në të cilën një Papë dhe një Monark britanik do të luten së bashku, dhe gjithashtu hera e parë që një monark anglez merr pjesë në një shërbesë në Bazilikën e Shën Palit Jashtë Mureve, një vend me lidhje historike me kurorën britanike.
Mbretëresha Camilla do të vizitojë gjithashtu Kapelën Pauline, ku ndodhen dy nga afresket e fundit të Michelangelo-s, që paraqesin Shën Pjetrin dhe Shën Palin.
Të dy, Mbreti dhe Mbretëresha, do të marrin pjesë në një shërbesë ekumenike në Kapelën Sistine, që do të fokusohet në temën “Kujdesi për Krijimin”, një temë e përbashkët për të dy liderët, të cilët janë të angazhuar fort në çështjet e mjedisit dhe mbrojtjen e natyrës.
Vizita përfshin gjithashtu takime me Kardinalin Pietro Parolin, Sekretarin e Shtetit të Selisë së Shenjtë.
