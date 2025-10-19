Pas nënës, Merjeme Azizllari, ka ndërruar jetë edhe djali 14-vjeçar, Valter Azizllari, i cili mbeti i dëmtuar nga zjarri i rënë në banesën ku ata jetonin në Maliq.
Burime bëjnë të ditur se ata ndërruan jetë teksa u transportuan drejt Spitalit të Korçës. Po ashtu në gjendje të rëndë shëndetësore është edhe djali i vogël i familjes, i cili është vetëm 6-vjeç.
Shkaqet e zjarrit janë ende nën hetim nga autoritetet lokale, ndërsa vijon puna për shuarjen totale të flakëve.
Njoftimi i Policisë:
Maliq / Informacion shtesë-Në vijim të informacionit të dhënë më parë, lidhur me zjarrin e rënë në banesën e shtetasit V. A., në bllokun nr. 3, Maliq, ju informojmë se:
Si pasojë e asfiksisë, ka ndërruar jetë dhe 14-vjeçari, ndërsa 6-vjeçari ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore nën kujdesin e mjekëve.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për përcaktimin e shkakut të rënies së zjarrit.
