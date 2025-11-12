Në emisionin “Trialog” në RTSH1, moderuar nga gazetarja Alba Alishani, analisti Preç Zogaj ka komentuar ngjarjet e fundit kriminale në vend, duke i cilësuar ato si pjesë të konflikteve të brendshme në botën e krimit.
Ai shtoi se ngjarje të tilla janë pasojë e përplasjeve mes grupeve kriminale që kanë jetuar konflikte dhe kanë krijuar hasmëri ndër vite.
Sipas Zogajt, këto zhvillime tregojnë se konfliktet e brendshme të botës së krimit po dalin gjithnjë e më shumë në sipërfaqe, duke prodhuar ngjarje të rënda me pasoja për sigurinë publike.
“Mendoj se është një atentat i mirë menduar në detaje që gatuhet në botën e erret të krimit, dhe është shprehje e larjes së hesapeve mesa shikoj unë dhe nuk shoh arsye tjetër. Janë grupe kriminale që kanë jetuar konflikte, kanë krijuar hasmëri dhe ngjarje të tilla që kane të bëjnë me larje hesapesh janë ngjarje që shoqërojnë jetën në Shqipëri por edhe kudo në botë. Krimet që bën mafia brenda llojit janë krimet më të përbindshme. Krimet që bëjnë grupet kriminale në Shqipëri janë pjesë të larjeve të hesapeve. Për mendimin tim është se bota e krimit që po asgjësojnë njëri tjetrin”, u shpreh Zogaj.
