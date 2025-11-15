Kryeministri Edi Rama gjatë dëgjesës me banorët e njësisë numër 3 theksoi se brenda mandatit i gjithë vendi do të monitorohet me sistemin e kamerave inteligjente. Rama tha se nëse ky sistem do ishte aktiv, do të ishte parandaluar atentati në Rinas.
“Ajo ngjarja e Rinasit që ndodhi do ishte zbardhur kohë reale. Në momentin që ai sistem funksionon, parandalon në mënyrë jashtëzakonisht efikase, të gjitha llojet e shkeljeve që lidhen me rendin, qetësinë, respektimin e rregullave, nga rregullat e qarkullimit, tek rregullat e bashkëjetesës në një lagje. Brenda këtij mandati do ta kemi këtë sistem”, tha Rama.
