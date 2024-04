Më shumë detaje kanë dalë nga momentet e fundit të një sportisti të ri nga Florida , i cili u hodh në det nga një kroçiere në Karaibe gjatë një debati në gjendje të dehur me babanë e tij. Sipas mediave të huaja, viktima është identifikuar si Levion Parker 20, nga North Port në Florida, pasi Roja Bregdetare e SHBA braktisi kërkimin e saj në ujërat e Bahamas.

Anija e lundrimit Liberty of the Seas ishte vetëm disa orë nga kthimi në Fort Lauderdale pas një lundrimi katër-ditor, kur babai Francel Parker nisi të debatonte me Levion dhe vëllain Seth, 18 vjeç, që dilnin nga një vaskë e nxehtë rreth orës 3:30 të mëngjesit.

"Ai i tha babait të tij: Unë do ta rregulloj këtë menjëherë. Dhe ai u hodh nga dritarja para nesh", treguan dëshmitarët.