Dinamikat e zhvillimeve politike dhe vështirësitë institucionale në Kosovë kanë qenë në qendër të debatit në emisionin “Trialog” në RTSH, nën moderimin e Alba Alishanit.
Temës qendrore “Kush është përgjegjës për dështimin në Kosovë?”, analisti i njohur Preç Zogaj i është përgjigjur duke vënë theksin te përgjegjësia thelbësore që mban mazhoranca qeverisëse dhe Kryeministri Albin Kurti.
Barra e mazhorancës dhe “gracka” e zgjedhjeve
Sipas Zogajt, ndonëse opozita nuk është pa përgjegjësi në situata krizash, nuk mund të ketë një barazim të fajit mes saj dhe forcës që drejton qeverinë. Ai argumentoi se kryeministri duhet të jetë aktori më i interesuar për të shmangur anarkinë institucionale, duke sjellë në vëmendje praktikën e politikës në Shqipëri, ku mazhorancat kanë kërkuar marrëveshje me opozitën kur nuk kanë pasur numrat e mjaftueshëm.
Duke analizuar qasjen e kreut të qeverisë së Kosovës, analisti theksoi:
“Ka përgjegjësi dhe opozita e kjo nuk përjashtohet. Por bashkëfajësia nuk është e barabartë, pasi peshën e përgjegjësisë më të madhe e ka ai që ka mazhorancën. Kurti nuk është fillestar, ai njihet tashmë. Besoj se ka rënë në grackën e suksesit të zgjedhjeve të fundit, ku arriti një rezultat shumë të mirë. Ai beson mbase se atë shumicë që arriti për qeverinë, mund ta arrijë edhe për presidentin.”
Për Zogajn, opozita në Kosovë ka qenë në një “rol pritës” dhe do ta kishte shqyrtuar me seriozitet një vullnet të vërtetë për bashkëpunim nga ana e kryeministrit.
Roli i Vjosa Osmanit dhe politikat me ndërkombëtarët
Një pjesë të rëndësishme të analizës së tij, Zogaj ia kushtoi figurës së Vjosa Osmanit, duke vlerësuar peshën e saj në ruajtjen e ekuilibrave diplomatikë të Kosovës. Ai shprehu keqardhje për qasjen e politikës së brendshme ndaj një figure që, sipas tij, ka ditur të ndërtojë ura lidhëse me aleatët strategjikë.
“Jam i çuditur që Kosova shpërdoroi një shans. Vjosa Osmani ishte një presidente shumë e mirë. Ajo ka ditur të mbushë gropat që krijoi Kurti në marrëdhëniet me ndërkombëtarët, sidomos me SHBA-në dhe BE-në. Kishte afirmim nga aleati më i madh i Kosovës, që është SHBA, por u sfidua nga një mentalitet i vogël në Kosovë. Nuk krijohet kollaj figura politike, ajo nuk improvizohet, por krijohet. Dhe Osmani e krijoi profilin e saj,” përfundoi Zogaj.
