Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të hënën se ishte i hapur për bisedime për formimin e një qeverie të gjerë, por këmbënguli që ai duhet të mbetet kryeministër.
Likud “aspiron të formojë një qeveri të gjerë me partnerët tanë dhe me çdo parti që dëshiron ta bëjë këtë dhe nuk mbështet terrorizmin”, tha Netanyahu në X.
“Jam i hapur për të zhvilluar një dialog mbi këtë çështje”, shtoi ai.
Netanyahu pretendoi se “publiku në Izrael nuk dëshiron një qeveri që varet nga Ra’am dhe Lista e Përbashkët”, duke iu referuar dy listave parlamentare arabe.
“Që nga dita e parë, dora jonë është shtrirë për të krijuar një qeveri të gjerë kombëtare”, tha ai.
Netanyahu gjithashtu pretendoi një mandat për të mbetur kryeministër pas zgjedhjeve parlamentare të javës së kaluar.
“Një shumicë e qartë e publikut hebre zgjodhi Likudin si partinë më të madhe dhe mua, si kryeministër, për të udhëhequr qeverinë e ardhshme”, tha ai.
Ndërkohë, partia “Së bashku” e ish-kryeministrit Naftali Bennett, Demokratët e Yair Golan dhe Yisrael Beytenu i Avigdor Lieberman kanë vendosur të rekomandojnë që Presidenti Isaac Herzog t’i ngarkojë udhëheqësit të Yashar, Gadi Eisenkot, detyrën e formimit të qeverisë së ardhshme.
Mbështetja e partive opozitare i jep Eisenkotit mbështetjen e 48 ligjvënësve.
Dy listat parlamentare arabe pritet gjithashtu të rekomandojnë Eisenkotin, duke e çuar potencialisht mbështetjen e tij në 67 ligjvënës në Knessetin me 120 anëtarë.
Blloku i Netanyahut siguroi 53 vende në zgjedhjet e javës së kaluar, krahasuar me 48 për partitë e opozitës dhe 19 për partitë arabe, duke mos lënë asnjërin bllok me shumicë parlamentare.
Megjithatë, rekomandimet për Herzogun nuk garantojnë formimin e një koalicioni qeverisës. Lieberman ka refuzuar bashkimin me një qeveri që përfshin partitë arabe ose varet nga mbështetja e tyre parlamentare.
Herzog është planifikuar të fillojë dy ditë konsultimesh me fraksionet parlamentare të mërkurën përpara se të zgjedhë një ligjvënës që do të marrë mandatin për të formuar qeverinë e ardhshme.
The post Ngërç politik në Izrael, Netanyahu kërkon të mbetet kryeministër, opozita mbështet Eisenkot për formimin e qeverisë appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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