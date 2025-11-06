“Progres i kufizuar në fushën e drejtësisë, ngecje e theksuar në luftën kundër korrupsionit dhe mosrealizimi i ndryshimit të kushtetutës”-ishin disa nga kritikat në raportin e KE-së për Maqedoninë e Veriut, por që kryeministri i Hrisijan Mickoski i lexon ndryshe.
Në raport theksohej se Maqedonia e Veriut nuk ka ndërmarrë hapa vendimtarë për të përparuar në negociatat brenda këtij viti në union, ndërsa Mickoski shprehet se nëse realizohen ndryshimet kushtetuese, “do të jemi më të mirët, kampionët dhe do të marrim veto të re”.
Përveç ndryshimeve kushtetuese, Mickoski thotë se është jashtëzakonisht i kënaqur me vërejtjet në Raport sepse, siç thotë ai, vendi nuk po shkon prapa.
“Ka ngecje në disa fusha, të gjithë e dimë se cilat janë, që është sundimi i ligjit, lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Vazhdoj të them se nevojiten ndryshime në Këshillin Gjyqësor dhe në Prokurori. Tani, pas zgjedhjeve, do të merremi me këtë temë shumë më seriozisht. Në të gjitha fushat e tjera, ka pasur përparim të vogël ose të rëndësishëm, kështu që në përgjithësi mund ta vlerësoj Raportin si të mirë”, thotë Mickoski.
Sipas tij, vendi është shumë përpara Shqipërisë në tetë fusha, megjithëse, siç thotë ai, disa nga komisionerët evropianë bëjnë deklarata të tilla.
“Kur analizohet situata dhe gatishmëria e vendeve – vlerësimi objektiv është se Mali i Zi është i pari, në vendin e dytë jemi ne dhe Serbia, dhe pastaj vijnë Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova. Por ne duhet të punojmë dhe do të punojmë. Unë jam absolutisht i përqendruar në reforma, kjo qeveri është reformiste dhe jam i inkurajuar nga mesazhet për reformat në fushën e ekonomisë, luftën kundër pastrimit të parave, futjen e një sistemi të përbashkët pagesash, doganat, roaming-un e lirë. Do të zbatohet në një mënyrë të tillë që ka shumë gjëra për t’u lavdëruar dhe kjo më inkurajon”, shtoi kryeministri.
