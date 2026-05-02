Një 30-vjeçar shqiptar u arrestua nga policia italiane në Peruxhia, pasi akuzohet se kishte sulmuar seksualisht dy vajza në më pak se 48 orë.
Akuza kundër tij është e rëndë: sulm seksual ndaj dy vajzave, njëra prej të cilave ishte minorene.
Që nga pasditja e djeshme, ngacmuesi serial, një shqiptar tridhjetëvjeçar, mbahet në burgun e Capanne-s (Umbria). Sipas hetuesve, ai është personi që sulmoi një vajzë 16-vjeçare në një autobus midis Castel del Piano dhe Fontivegge, duke i ofruar para në këmbim të favoreve seksuale.
Për më tepër, sapo ajo zbriti nga autobusi në Fontivegge, ai dyshohet se i preku pjesët intime. Babai i të miturës, të cilin vajza e kishte telefonuar, e ndaloi, por burri arriti të arratisej para se të mbërrinin karabinierët.
Pavarësisht ankesës, të nesërmen ai dyshohet se ofendoi dhe preku një studente në Piazza Morlacchi. Në këtë incident të dytë, Policia e Shtetit e arrestoi në Piazza Grimana. Ai u dërgua në selinë e policisë dhe u akuzua për sulm seksual.
Hetimet zbuluan se tridhjetëvjeçari ishte nën mbikëqyrje të veçantë për krime të ngjashme. Ai ishte i njohur tashmë për forcat e rendit, me disa precedentë penalë, dhe endej lirisht nëpër qytet.
