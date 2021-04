Një 27-vjeçar është vënën nën hetim ditën e sotme në Tiranë, i akuzuar për ngacmim seksual. Me një njoftim për mediat, policia bën me dije se i riu me inicialet E. L., ka ngacmuar seksualisht një 22-vjeçare. Nuk dihen ende më shumë detaje në lidhje me këtë ngjarje, ndërsa policia ka nisur hetimet.

“Më datë 18.04.2021, u referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, në gjendje të lirë për shtetasin E. L., 27 vjeç, pasi ka ngacmuar seksualisht një shtetase 22-vjeçare”, njofton policia.

g.kosovari