Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të dërgojë disa emra nga disa parti të ndryshme për verifikim të thelluar për shkak të ligjit të dekriminalizimit. Nga Partia Demokratike do të dërgohet për verifikim emri i Agron Kapllanajt, Gentjan Muçës, Rezart Tushës dhe Zef Hilës. Nga radhët e Partisë Socialiste do të dërgohen emrat e Artan Bitrit, Halim Dautit dhe Leonard Beqirit.

Po ashtu për verifikim do të dërgohet emri i Tom Doshit nga radhët e PSD-së dhe Kleo Muratajt. Edhe LSI-së do t’i dërgohet një emër për verifikim që është ai i Arbër Arifajt. Në radarët e KQZ-së është vënë edhe koalicioni ABEOK, ku emrat e Altin Gjeloshajt dhe Elsa Vokës do të nisen për verifikim.

Ligji i dekriminalizimit, i iniciuar nga partitë politike në vendin tonë, ndalon personat e dënuar të kandidojnë në zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar më herët se për të gjithë kandidatët që do të kenë indicie do të kërkohet verifikime nga Prokuroria.

Koalicioni ABEOK:

-Altin Gjeloshaj

-Elsa Voka

Partia Lëvizja Socialiste për Integrim:

-Arbër Arifaj

Partia Demokratike:

-Agron Kapllanaj

-Gentjan Muça

-Rezart Tusha

-Zef Hila

Partia Socialdemokrate:

Kleo Murataj

Tom Doshi

Partia Socialiste:

Artan Bitri

Halim Dauti

Leonard Beqiri