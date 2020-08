Zëvendësministri i Mbrojtjes, Petro Koçi ka inkurajuar dje prokurorët e Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar që të mos trembën përballë presioneve, ndërsa iu ka kërkuar që të hetojnë të gjitha krimet e pandëshkuara deri më tani për shkak se drejtësia e vjetër i ka mbyllur ato me procedurë dhe nga frika e përfshirjes ën to të politikanëve.

Gjatë një prononcimi për gazetën “SOT”, zoti Koçi u shpreh ditën e djeshme se ka ardhur koha që SPAK duhet të zbardhë vrasjen e Azem Hajdarit, shitjen e detit dhe krimin shtetëror të “21 Janarit”, ndërkohë që theksoi se në kushtet kur po instalohet drejtësia e re, prokurorët duhet të dëgjojnë këtë ulërimë të shqiptarëve, të cilët sipas tij, po kërkojnë zbardhjen e dosjeve të bujshme.

“Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka shansin të zbardhë dhe të vendosë në bankën e drejtësisë të gjitha çështjet e mbetura pezull në drejtësinë e vjetër, për shpërdorim të procedurave gjyqësore dhe për shkak të rreshtimit politik të njerëzve të drejtësisë. Çështje të tilla si vrasja e Azem Hajdarit, afera e Rrugës së Kombit, shitja e detit, 21 Janari, Gërdeci dhe vrasja e 4 policëve gjatë aksionit për kapjen e Dritan Dajtit, etj, ulërasin në veshët e shqiptarëve emra dhe autorë të pandëshkuar deri me sot. Tashme është koha që ta dëgjojnë këtë ulërimë veshët e drejtësisë, ta shohin me sytë e patrembur dhe të flasin me gojën e ligjit”, deklaroi zoti Koçi gjatë prononcimit për gazetën “SOT”.

g.kosovari