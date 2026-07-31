Shqipëria mbetet një destinacion magjepsës edhe jashtë sezonit të verës.
Kështu shkruan media italiane “Turisti per Caso”, e cila i ka kushtuar një reportazh një udhëtimi 7-ditor në Gjirin e Vlorës dhe përgjatë Rivierës Shqiptare, nga Orikumi deri në Porto Palermo.
Udhëtimi nisi në Orikum, të cilin italianët e zgjodhën si bazë për shkak të pozicionit të tij strategjik, që mundëson vizitat si në Gjirin e Vlorës, ashtu edhe në Rivierën Shqiptare. Ata vlerësuan plazhet, qetësinë e zonës dhe çmimet e përballueshme të akomodimit.
Gjatë qëndrimit të tyre vizituan disa prej pikave më të njohura turistike, si Manastiri i Zvërnecit, qyteti i Vlorës, Kalaja e Kaninës, Dhërmiu, Tragjasi, Himara dhe Kalaja e Porto Palermos.
Media italiane veçon veçanërisht rrugën panoramike bregdetare SH8, ujërat e kristalta të Rivierës dhe peisazhet ku malet zbresin drejt detit, duke krijuar pamje spektakolare.
Në reportazh theksohet edhe mikpritja shqiptare, ku autorët përmendin shijet tradicionale si mishi i qengjit, peshku i freskët, dhalla dhe trileçja.
Ata vlerësojnë gjithashtu kostot e ulëta krahasuar me destinacionet e tjera europiane, duke sjellë shembuj nga akomodimi, ushqimi dhe shërbimet turistike.
Në fund të udhëtimit, vizita në Manastirin e Ardenicës i dha një tjetër dimension historik përvojës së tyre, ndërsa përmbyllja erdhi me një rekomandim për turistët italianë: Shqipëria në pranverë është një destinacion që ia vlen të zbulohet, larg turizmit masiv dhe me një kombinim unik të natyrës, historisë dhe traditës.
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