Drejtori i Shkollës së Magjistraturës, Arben Rakipi, ka deklaruar se Kodi i ri Penal do të sjellë lehtësime të ndjeshme në dënimet për disa kategori veprash penale. Ai theksoi se ndër risitë kryesore janë dispozitat që orientojnë gjykatat drejt dënimeve më të buta, veçanërisht në mungesë të rrethanave rënduese.
“Dua të përmend një grup dispozitash të tjera që lidhen me dënimin. Dispozita e parë orienton gjykatën kur do të japë një dënim ndaj një personi që nuk ka rrethana lehtësuese. Ky është një dënim ligjor. Ndikon drejtpërdrejt në zbutjen e dënimit.
Çështja e dytë është që ne kemi rreth 100 dispozita ku gjyqtari orientohet të japë dënim plotësues, jo burgim dhe jo gjobë, siç mund të jetë puna në interes publik, normalizimi i marrëdhënieve me viktimën apo elementë të tjerë.“, tha Rakipi.
Vjedhja
Një element i rëndësishëm është trajtimi i rasteve të vjedhjeve brenda familjes, të cilat nuk do të ndiqen penalisht pa një ankim zyrtar nga pala e dëmtuar.
“Do përmend kategoritë lehtësuese që lidhen me vjedhjen. Është një dispozitë e rëndësishme për rëndësinë e veprës; do të bëjë që të mos quhet vepër penale, pra do të konsiderohet si e patrajtueshme penalisht.
Vjedhjet brenda familjes janë vlerësuar që mund të trajtohen me ankim. Prokurori nuk e fillon dot çështjen përveçse me ankim, dhe kjo është lehtësuese për politikën penale në tërësi.
Një element tjetër që ndikon është çështja e alternativave të dënimit që janë shtuar — alternativa që ndikon drejtpërdrejt në dënimin gjyqësor, sepse nëse sistemi i provës e mbikëqyr, ndjek dhe referon në gjykatë.”, tha drejtuesi i grupit të punës që hartoi draftin e Kodit të ri Penal.
Trajtimi si i mitur
Po ashtu, një kategori e veçantë përfiton nga trajtimi si i mitur, në rastet kur të rriturit e rinj kryejnë vepra të lehta penale.
“I rrituri nuk do të trajtohet si i mitur, por është në kuptimin që, nëse do të kryejë vepra jo të rënda, atëherë mund ta marrë këtë lehtësi, ashtu siç mund ta marrë i mituri. Është një çështje që zbut dënimin e tij në raport me veprën, nëse nuk është një vepër e rëndë. Këto përbëjnë masën dërrmuese të lëndës penale që ne kemi.”, sqaroi Rakipi.
Shpërndarësit e drogërave
Sa i përket shpërndarësve të drogës, Rakipi sqaroi se dispozitat e reja parashikojnë mospenalizim kur sasia është e vogël dhe kur të dyshuarit bashkëpunojnë me autoritetet duke treguar burimin e lëndës narkotike.
“Çfarë lidhet me shpërndarësit e drogës, dispozita parashikon mospenalizim të tyre nëse sasia është e vogël — 10 apo 5 gramë, s’e mbaj mend mirë.
Shpërndarësit e rrugës, kur nuk është për përdorim vetjak, ne mendojmë që të mos penalizohen, me kushtin që të tregojnë se ku e kanë marrë drogën, pra burimin.“, vazhdoi Rakipi.
Leave a Reply