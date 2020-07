Aplikacioni më i përdorur aktualisht i mesazheve, Whatsapp, shumë shpejt do të ketë gati ndryshimet e reja për 2 miliardë përdorues. Kompania në pronësi të Facebook ka zbuluar së fundi se përdoruesit mund të shtojnë disa risi në këtë aplikacion në telefonat e tyre – Kontakte të reja në Whatsapp përmes QR code. – Mund të përdorni modalitetin ‘dark’ për versionin në desktop.

– Whatsapp është fokusuar kryesisht në përmirësimin e shërbimit të videocall-ve. Duke u nisur nga situata e pandemisë së koronavirusit, ku bisedat online në grup po kryheshin më shumë në aplikacionin Zoom, Whatsapp do të ketë ndryshim edhe me këtë rast.

– Ju mund të përdorni videocall me 8 persona në Whatsapp. Një ikonë e re do t’ju shfaqet në grupet e bisedave prej 8 personash ose më pak, që do t’ju mundësojë të filloni një videocall përmes një kliku. – Ndryshime do të ketë edhe për videot në Whatsapp. Të gjitha këto ndryshime do të jenë aktive për përdoruesit nga java e ardhshme. Por, që të keni akses në përdorimin e tyre, duhet t’i bëni update aplikacionit të Whatsapp.

/e.rr