Sot në Big Brother u diskutua debati i Antonelës me Big Mamën. Antonela dëgjoi komentin e banorëve, specifikisht të Ilirit, Dagz-it, Sarës dhe Einxhelit që nuk binin dakord me reagimin e Big Mamës, por gjithsesi ata e cilësuan Antonelën si provokative.

Antonela u shpreh se ka lindur provokuese, se Zoti e ka krijuar ashtu dhe se askush nuk mund ta ndryshojë. Ajo gjithashtu tregoi se i ka 100 mijë euro.

Antonela pranoi se është natyrë provokuese, duke theksuar se në garë nuk është për ato 100 mijë euro.

‘’Mbi të gjitha duhet të jemi njerëz. Unë jam natyrë provokuese dhe kështu më ka bërë Zoti. Unë e kam pranuar karakterin tim dhe nuk ka asnjë njeri mbi Tokë që mund të më bëjë të ndryshoj. Unë nuk jam këtu për 100 mijë euro pasi fatmirësisht i kam aq, por këtu nuk jam për të treguar pasurinë time. Më vjen mirë që kam ardhur unë që të gjithë keni mundësi të flisni për dikë’’,- tha ajo e prekur.

Ndërkaq ajo shpjegon edhe arsyen e akuzës së shumëpërfolur ndaj ‘’Big Mamës’’.

Kohe me pare, teksa ka rrefyer jeten e saj plot dhune nga ana e babait, ka thene se ks qene shume e varfer, por me pune dhe perpjekje ia kishte dale bashke me familjen jashte vendit, ne Itali. Pra ka levizur nga varferia ne bollek shume shpejt jashte vendit, ne Itali./m.j