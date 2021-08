Komiteti Teknik i Ekspertëve vendosi dje në Shqipëri masat e reja anti-Covid që do të hyjnë në fuqi nga data 6 shtator.

Ndërkaq, sot Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës ka publikuar masat që duhet të kenë parasysh qytetarët që dëshirojnë të udhëtojnë me avion.

TIA u bën me dije të gjithë atyre që do të hyjnë në Shqipëri të kenë me vete një pasaportë vaksinimi, ose test negativ të 72 orëve të fundit, apo të provojnë se e kanë kaluar Covid-19 në 6 muajit e fundit.

NJOFTIMI

Në vëmendje të pasagjerëve që fluturojnë drejt Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës

Duke filluar nga data 6 Shtator, qytetarët të cilët hyjnë në Republikën e Shqipërisë duhet të plotësojnë një nga këto tre kushte:

Të kenë pasaportën e vaksinimit, ku nga data e vaksinimit të plotë të kenë të paktën dy javë. Të kenë testin PCR negativ brenda 72 orëve ose testin e shpejtë të antigenit brenda 48 orëve. Të kenë provë të kalimit të infeksionit Sars-Cov2, të vlefshme deri në 6 muaj pas shërimit.

Këto rregulla janë të vlefshme edhe për ata qytetarë të cilët kalojnë tranzit në Shqipëri.

Fëmijët deri në 6 vjeç nuk i nënshtrohen këtyre rregullave.

Qytetarët shqiptarë rezidentë në Shqipëri, të cilët kthehen dhe nuk kanë një nga dokumentat e sipërcituara, duhet të vetëizolohen për 10 ditë dhe të informojnë autoritetin shëndetësor për të kryer një test në fund të periudhës së izolimit.

Në ndërtesën e aeroportit do të lejohen të hyjnë vetëm pasagjerët që udhëtojnë, duke shmangur shoqërimin nga familjarë të tyre. Këta pasagjerë duhet të zbatojnë me rigorozitet mbajtjen e maskës, ashtu siç është rekomanduar në protokollin e masave te sigurisë së shëndetit.

Faleminderit për bashkëpunimin,

Tirana International Airport

g.kosovari