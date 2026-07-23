HPV është një “virus i heshtur” që shpesh nuk shfaq simptoma, por mund të qëndrojë për vite në organizëm dhe, në disa raste, të çojë në zhvillimin e llojeve të ndryshme të kancerit. Fillimisht vaksina kundër HPV-së ishte e rekomanduar vetëm për vajzat, por në Shqipëri prej janarit të këtij viti, janë përfshirë edhe djemtë 13-vjeçarë.
Por a është i nevojshëm vaksinimi i një fëmije të shëndetshëm për ta mbrojtur nga rreziqet e mundshme shëndetësore në të ardhmen?
Sipas gjinekologut, zgjerimi i vaksinimit edhe për djemtë lidhet me mbrojtjen nga disa lloje të kancerit që, megjithëse të rralla, mund të lidhen me infeksionin nga HPV.
“Kohët e fundit HPV-ja është publikuar edhe për djemtë, pra i është afruar edhe djemve edhe pse kanceri i penisit, i rektumit dhe i farungut janë jashtëzakonisht të rralla dhe lidhen me sjelljen seksuale të një djali.”
Mjeku theksoi se vaksina kundër HPV-së është e sigurt dhe se efektiviteti i saj është më i lartë kur aplikohet në moshë të hershme, përpara ekspozimit ndaj virusit. Ai shpjegoi gjithashtu se vaksina ka rol parandalues dhe jo shërues.
“Është provuar se vaksina e HPV-së nuk bën asnjë dëm. Vaksina rekomandohet rreth moshës 12-13 vjeç, sepse është fillimi i ‘jetës seksuale’ dhe organizmi ka mbaruar pjekurinë e tij të brendshme, por jo pjekurinë sociale. Për vajzat ka filluar të rekomandohet edhe mbi 21 vjeç, në ato raste ku janë me shenjat e para të qafës së mitrës.
Në lidhje me djemtë, edhe ata mund ta bëjnë në një moshë më të vonë, por sa më shumë rritet mosha, aq më shumë bie efekti i vaksinës. Sepse vaksina nuk është pjesë shëruese e kancerit, por është pjesë parandaluese e tij.”
Mjeku mohoi në mënyrë kategorike se vaksina ndaj HPV-së mund të shkaktojë infertilitet.
“Praktikisht dhe teorikisht nuk kam dëgjuar kurrë që vaksina jep infertilitet. Infertilitet jep ndotja shumë, por jo vaksina.”
Ai pohoi se rëndësinë e vaksinimit ndaj HPV-së duhet ta përhapë fillimisht mjeku i familjes dhe, së dyti, edhe mjekët gjinekologë, të cilët, sipas tij, duhet të influencojnë për një problem të tillë si në institucionet shtetërore, ashtu edhe në ato private.
Duke u ndalur te roli i shkollës, gjinekologu theksoi se ajo duhet të luajë një rol kyç në informimin e të rinjve për HPV-në, njësoj siç edukon nxënësit për infeksionet seksualisht të transmetueshme, kontracepsionin dhe çështje të tjera të shëndetit seksual.
Bimbashi theksoi se vaksina kundër HPV-së nuk shoqërohet me efekte anësore, rekomandohet nga mjekët, por nuk është e detyrueshme.
“Njerëzit duhet të kuptojnë që është një vaksinë e kushtueshme dhe shteti apo taksapaguesit kanë bërë një sakrificë shumë të madhe, sepse një vaksinë ndaj HPV-së kushton rreth 200-300 euro. Këtë vit është më e mira që është në treg edhe në botë. Në Europë, të gjitha vendet, duke mos përfshirë vetëm një shtet, e kanë vaksinën në politikat parandaluese shëndetësore, qoftë për djemtë, ashtu edhe për vajzat.”
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