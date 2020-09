Pas vizitës në Turqi, kryeministri Edi Rama sot dhe nesër merr pjesë në një forum në Greqi, ku në orën 21:00 do të ketë një darkë me homologun grek Kyriakos Mitsotakis.

Po çfarë shkruajnë mediat greke për këtë takim. Në tryezë do të diskutohen të gjitha çështjet mbetura pezull, dhe pritet të hidhen themelet për marrëveshjen e detit.

Sipas tyre, marrëveshja me Shqipërinë pritet të jetë e ngjashme me atë të Egjiptit për kufirin detar, por me kushte të tjera.

“Kryeministri grek pritet të ketë një takim me Ministrin e Jashtëm Egjiptian, e katërta vetëm disa ditë pas marrëveshjes së të dy vendeve për caktimin e kufijve, ndërsa një marrëveshje e ngjashme, padyshim me kushte të tjera, pret të ketë sukses me z. Rama”, shkruajnë mediat greke.

Ndërsa citojnë kryeministrin shqiptar, mediat thonë se nuk ka një marrëveshje me Greqinë për këtë çështje, teksa thonë se marrëveshje e re u ndërpre me ardhjen në pushtet të qeverisë së re greke.

Sipas kryeministrit Edi Rama, shkruajnë mediat greke, “problemet teknike”, të tilla si nevoja për rindërtim, ishin një pengesë për vazhdimin e negociatave. Megjithatë, citojnë mediat, Rama shprehu optimizëm se marrëveshja e re do të ishte më e dobishme për Shqipërinë sesa ajo “absurde” e vitit 2009.

Me tej mediat i referohen edhe takimit të Kryeministri të Shqipërisë me presidentin turk Erdogan disa orë më parë në rezidencën e këtij të fundit në Marmaris, që i paraprin takimit me Mitsotakis.

Ndërkohë, ditën e nesërme Rama do të marrë pjesë në 09:00 në panelin e forumit të “Economist” për zgjerimin e Ballkanit Perëndimor, me tematikë reformat, investimet, ekonomia.

Në të njëjtin panel do të ndodhen kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, ish-ministrja e Jashtme e Greqisë, e cila ishte dhe një prej nënshkrueseve të marrëveshjes detare të 2009, sot deputete e partisë qeverisëse, Dora Bakojani dhe ish-ministri i Jashtëm i Greqisë me partinë SYRIZA, Jorgos Katrugalos.

