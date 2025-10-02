Një 46-vjeçare nga Nigeria, është arrestuar në flagrancë nga autoritetet italiane në aeroportin Orio al Serio të Bergamos, pasi u kap duke transportuar në mënyrë të paligjshme 120 qese heroine të fshehura në stomak.
Operacioni u krye nga zyrtarët e Agjencisë së Doganave dhe Monopoleve (ADM) në bashkëpunim me forcat e Guardia di Finanza, pas një sinjalizimi të ardhur nga dogana belge.
Gruaja, e cila jeton në Itali që prej vitit 2013 dhe ushtron aktivitet si tregtare ambulante veshjesh, kishte mbërritur nga Brukseli pas një qëndrimi shumë të shkurtër dhe kishte si destinacion përfundimtar qytetin Alghero. Sjellja e saj ka ngjallur dyshime te autoritetet, për shkak të mungesës së bagazhit të regjistruar, nervozizmit të dukshëm dhe përgjigjeve të paqarta e kontradiktore lidhur me qëllimin e udhëtimit.
Pas një kontrolli më të detajuar, gruaja ka pranuar se po transportonte lëndë narkotike përmes metodës së njohur si “body packing” (gëlltitje e ovulave me drogë).
Kontrollet radiologjike të kryera në spitalin Papa Giovanni XXIII në Bergamo konfirmuan se në stomakun e saj kishte 120 qese të vogla me heroinë, pesha totale e të cilave shkonte në 1.393 gramësh.
Pas nxjerrjes së plotë të qeseve nga stomaku lënda narkotike, autoritetet italiane arrestuan 46-vjeçaren, e cila tashmë ndodhet në burgun e Bergamos.
Leave a Reply