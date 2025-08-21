Me nisjen e Kuvendit të ri në shtator, jetës parlamentare do t’i rikthehen 10 figura politike të cilat më herët kanë qenë pjesë e saj.
Kështu, numrin më të madh të rikthimeve e mban Partia Demokratike, me 8 të tilla.
Pas një pause 8-vjeçare, Jozefina Topalli, ish-kryetare e Kuvendit në vitet 2005-2013 dhe deputete deri në vitin 2017, rikthehet sërish në postin e ligjvënëses.
Pasi u shkëput për disa vite nga Partia Demokratike, Topalli, një nga figurat që në 2017 u largua nga Lulzim Basha, u rikthye në parti dhe parlament nga Sali Berisha.
Luciano Boçi dhe Belind Këlliçi po ashtu rikthehen pas një shkëputjeje 2-vjeçare, pasi zgjodhën që në vitin 2023 të hiqnin dorë nga mandati për të garuar për zgjedhjet vendore, respektivisht Këllici në Tiranë dhe Boci në Elbasan.
Klevis Balliu dhe Bardh Spahia janë dy figura që kanë qenë deputetë në Kuvend nga zgjedhjet e 2017-ës, por e ushtruan këtë funksion vetëm 2 vite, pasi opozita në 2019 dogji mandatet.
Gjithashtu, 3 figura të tjera brenda demokratëve që rikthehen janë Gent Strazimiri, Igli Cara dhe Ledina Alolli.
Edmond Haxhinasto, pjesë e Partisë së Lirisë, dikur në Lëvizjen Socialiste për Integrim, rikthehet si deputet pas 6 vitesh.
Në ndryshim nga partitë e tjera, socialistët nuk kanë rikthyer asnjë figurë në parlament, por kanë zgjedhur që të kenë një rinovim të grupit parlamentar me 53 emra të rinj, nga 83 mandate që fituan më 11 maj.
Leave a Reply