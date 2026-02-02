Viruset më të rrezikshme për njerëzit janë ata që ose kanë vdekshmëri shumë të lartë, ose përhapen shumë shpejt. Më vdekjeprurësit janë Tërbimi, Ebola, Marburg, Nipah dhe Hendra (deri në 90–100% pa trajtim). Të tjerë si HIV, Denguja dhe COVID-19 kanë ndikim global të madh për shkak të përhapjes së gjerë. Lija është zhdukur, por mbetet rrezik potencial biologjik. Rreziku real varet nga ngjitshmëria, qasja në trajtim dhe parandalimi që janë vaksinat.
Ashpërsia e viruseve më të zakonshme varet nga faktorë të ndryshëm, nga sa lehtë përhapen, te kushtet lokale të higjienës dhe shëndetësia, si edhe qasja në trajtim. Zbuloni cilët janë viruset më të rrezikshme për njerëzit.
Tërbimi
Transmetohet nëpërmjet pickimit ose pështymës së kafshëve të infektuara, veçanërisht qenve, dhelprave ose lakuriqëve të natës. Pasi hyn në trup, virusi arrin sistemin nervor qendror, duke shkaktuar inflamacion të trurit, konfuzion, spazma muskulore dhe paralizë progresive. Tek njerëzit e pavaksinuar, sëmundja është pothuajse gjithmonë fatale sapo shfaqen simptomat, me një shkallë vdekshmërie që i afrohet 100%.
Ebola
Nga katër llojet e njohura të ebolavirusit që mund të shkaktojnë sëmundje tek njerëzit, ai ka shkallën më të lartë të vdekshmërisë, një mesatare prej mbi 80%, me kulme deri në 90%. Transmetimi ndodh nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë me gjakun, lëngjet trupore ose indet e njerëzve ose kafshëve të infektuara. Infeksioni shkakton ethe, të vjella, diarre, gjakderdhje të brendshme dhe të jashtme dhe dështim të shumëfishtë të organeve.
Gripi i shpendëve (H5N1)
Shkaktohet nga një virus i influencës A ( orthomyxovirus ), i cili prek kryesisht lloje të caktuara të shpendëve të egër. Transmetohet nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë me shpendë të infektuar ose sipërfaqe të kontaminuara, rrallë nga personi në person. Tek njerëzit, shkakton temperaturë të lartë, kollë, vështirësi në frymëmarrje dhe pneumoni të rëndë, shpesh të shoqëruar me dështim të shumëorganeve. Shkalla e vdekshmërisë së llojit H5N1 mund të arrijë 60% të rasteve të konfirmuara.
Virusi Marburg
I bartur nga lakuriqët afrikanë dhe i transmetuar te njerëzit përmes lëngjeve trupore ose sipërfaqeve të kontaminuara, virusi Marburg shkakton ethe akute hemorragjike të ngjashme me ato të Ebolës. Simptomat përfshijnë temperaturë të lartë, dhimbje koke, dhimbje muskujsh, të vjella dhe diarre, të cilat mund të përparojnë në manifestime hemorragjike dhe dështim shumëorganor. Ka një shkallë vdekshmërie deri në 88%. Aktualisht, trajtimi është simptomatik dhe po testohen vaksina efektive.
Hantavirus
Transmetohet te njerëzit nëpërmjet kontaktit me urinën, jashtëqitjet ose pështymën e brejtësve të infektuar, ose duke thithur grimca të kontaminuara. Pasi të hyjë në trup, mund të shkaktojë temperaturë të lartë dhe dështim akut të frymëmarrjes ose veshkave. Vdekshmëria ndryshon në varësi të llojit viral dhe sindromës që shkakton, duke arritur në 50% ose më shumë në rastin e sindromës pulmonare të hantavirusit, e cila është më e zakonshme në Amerikë. Sindroma të tjera, të tilla si ethet hemorragjike me sindromën renale (HFRS) në Azi dhe Evropë, kanë shkallë më të ulëta vdekshmërie, përgjithësisht midis 1% dhe 15%.
Lija
Zhdukja u shpall në vitin 1980 falë një fushate globale vaksinimi, por lija mbetet një kërcënim i mundshëm biologjik për shkak të pranisë së mostrave të ruajtura në disa laboratorë.
E shkaktuar nga virusi Variola, ishte një sëmundje shumë ngjitëse që përhapej nëpërmjet ajrit ose nga kontakti i drejtpërdrejtë me lezione të lëkurës dhe objekte të kontaminuara. Shkaktonte temperaturë të lartë, dhimbje dhe skuqje pustulare. Forma më e rëndë, variola major, kishte një shkallë vdekshmërie deri në 30%.
Virusi Nipah
Është një virus në zhvillim e sipër që transmetohet te njerëzit kryesisht nëpërmjet kontaktit me lëngjet trupore të kafshëve të infektuara, veçanërisht lakuriqëve të natës, por edhe derrave (në vitin 1999, miliona derra u vranë nga autoritetet malajziane për të ndaluar një epidemi), ose nëpërmjet konsumimit të frutave të kontaminuara. Infeksioni shkakton ethe, dhimbje koke, të vjella dhe, në raste të rënda, encefalit me konvulsione dhe koma. Shkalla e vdekshmërisë e vlerësuar varion midis 40% dhe 75%.
Denguja e etheve
Transmetohet kryesisht nëpërmjet pickimit të mushkonjave të infektuara Aedes, të cilat janë të përhapura në pjesën më të madhe të rajoneve tropikale dhe subtropikale. Shkakton temperaturë të lartë, dhimbje të forta muskujsh dhe kyçesh, dhimbje koke dhe skuqje. Në rastet e lehta, shkalla e vdekshmërisë është shumë e ulët, ndërsa në rastet më të rënda hemorragjike, pa trajtim në kohë, mund të kalojë 20%.
HIV
Virusi i mungesës së imunitetit njerëzor transmetohet kryesisht nëpërmjet kontaktit me gjakun, lëngjet e trupit ose marrëdhënieve seksuale të pambrojtura. Nuk është menjëherë vdekjeprurës, por sulmon sistemin imunitar, duke shkatërruar në mënyrë progresive limfocitet T, të cilat janë thelbësore për mbrojtjen kundër infeksioneve dhe tumoreve.
Pa terapi antiretrovirale, mund të përparojë në AIDS, me infeksione oportuniste shpesh fatale. Historikisht, vdekshmëria ka qenë jashtëzakonisht e lartë, me miliona viktima në nivel global, megjithëse trajtimet tani e kanë përmirësuar ndjeshëm mbijetesën.
Sars-Cov-2 (Covid-19)
I identifikuar për herë të parë në dhjetor 2019 në Ëuhan të Kinës, ka të ngjarë që ka origjinën nga një virus lakuriqësh nate dhe është transmetuar te njerëzit nëpërmjet një strehuesi të ndërmjetëm. Transmetohet në rrugët e frymëmarrjes, nëpërmjet pikave dhe aerosoleve të prodhuara nga individë të infektuar, madje edhe ata asimptomatikë. Mund të shkaktojë pneumoni akute, dështim të frymëmarrjes dhe komplikacione sistemike, veçanërisht te individët e dobët. Shkalla e vdekshmërisë globale, sipas të dhënave të disponueshme deri në vitin 2025, është më e ulët se ajo e viruseve të tjera vdekjeprurëse, por ngjitshmëria e saj e lartë ka shkaktuar miliona vdekje dhe një ndikim të paparë në shëndet.
Hendra
Transmetohet te njerëzit kryesisht nëpërmjet kontaktit me lëngjet nga kuajt e infektuar, të cilët nga mund të jenë infektuar nga lakuriqët. Infeksioni shkakton ethe, kollë, lodhje dhe në raste të rënda, encefalit me inflamacion të trurit, dështim të frymëmarrjes dhe gjendje kome. Shkalla e vdekshmërisë midis rasteve të konfirmuara tek njerëzit është afërsisht 60% , duke e bërë atë ndër viruset më të rrezikshme, pavarësisht se rastet janë të rralla dhe të përqendruara kryesisht në Australi.
