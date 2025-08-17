Pippo Baudo, gjiganti i televizionit italian, ndërroi jetë më 16 gusht në moshën 89-vjeçare.
Corriere della Sera ka ripublikuar intervistën e Walter Veltroni-t, botuar në vitin 2019 në revistën “7”.
Pippo, hera e parë që pe televizor ishte në Trieste. A të kujtohet se çfarë programi ishte?
“Programi ishte ajo që pashë drejtpërdrejt: mbërritja e Alpini dhe Bersaglieri në Trieste kur, në vitin 1954, u kthye në Itali. Kryetari i Bashkisë Bartoli po fliste nga Pallati i Qeverisë. Unë dija gjithçka për Triesten sepse “Vola Colomba”, të cilën e dija përmendësh, ishte një himn për kthimin e Triestes në Itali. Arrita me një mik timin nga Catania. Ata dhanë një zbritje për biletën e klasit të tretë nëse shkoje në Redipuglia për ta validuar atë, gjë që e bëmë. Pastaj u ndala, duke u mbështetur në hyrjen e stacionit të trenit të Triestes. Në të djathtë, mund të shihja Piazza dell’Unità-n e mbushur me njerëz, Bersaglieri-t që kalonin, të gjithë duke qarë, dhe pranë saj, në të majtë, ishte një dyqan televizorësh. Dhe në televizorët e ndryshëm, bardh e zi, ishin të njëjtat imazhe që sytë e mi panë me ngjyra. Atë ditë i thashë vetes: Derr Judë, duhet të hyj brenda këtij televizori. Dhe herët a vonë do të hyj brenda.”
Pra, shihnit njëkohësisht realitetin dhe përfaqësimin…
“Epo, në thelb realitetin dhe fantazinë. Ky ishte realiteti, Trieste po bëhej përsëri italiane. Fantazia ishte ëndrra e një djali nga Militello që ëndërronte të dilte në televizion.”
Më jepni komentin e drejtpërdrejtë të asaj dite.
“Nuk kam parë kurrë kaq shumë njerëz duke qarë. Bersaglierët vrapuan si të çmendur dhe pastaj u ndanë sepse më të vjetrit kishin instrumente më të rënda dhe nuk mund të vazhdonin me të tjerët. Por e gjitha ishte një festë. Kryetari i bashkisë Bartoli ishte babai i një aktoreje.”
Marisa Bartoli…
“Pikërisht. Marisa Bartoli që luajti në Maigret me Gino Cervi-n. Të gjitha të fotografuara.”
Ke një kujtesë të pathyeshme. Njëherë, mbërritëm së bashku në stacionin e trenit të Torinos, dhe ti shikove nën arkadat dhe më the: “Tonina Torrielli kishte dyqanin e saj këtu.
“Është kujtesë fotografike. Kur isha djalë, jetoja në fund të gadishullit dhe shikoja gjithçka me kokën lart. Nuk doja të humbisja asgjë që jeta kishte për të ofruar, dhe fotografoja gjithçka në kokën time. Nën arkadat, në të djathtë, duke dalë nga Porta Nuova, kishte një dyqan instrumentesh muzikorë në pronësi të burrit të saj, një farë Maschio. Ai ishte një muzikant që luante me Angelini-n dhe më pas u martua me Tonina Torrielli-n, prodhuesen e famshme të ëmbëlsirave nga Novi Ligure.”
E keni njohur Italinë e shesheve, jo vetëm të arenës televizive…
“Unë jam një buf nate. Në jetën time, kam bërë – nuk po e ekzagjeroj – më shumë se njëqind mijë mbrëmje. Kishte një periudhë, ajo e Settevocit, kur njerëzit nuk besonin se personazhet në televizion ishin të vërtetë. Gjatë javës, një ditë bëja Settevoci, dhe gjashtë të tjerat shkoja në mbrëmje në të gjithë Italinë. Më duhej të mbërrija në orën dy të pasdites, të bëja xhiro në të gjitha baret për t’i bërë njerëzit të kuptonin se Pippo Baudo ekzistonte vërtet. Por çdo bar ishte një kafene, dhe unë arrija në shfaqjen e mbrëmjes plotësisht i elektrizuar. Pastaj më thërrisnin për të hapur cirkun. Kur hapej një cirk me kuaj, më ftonin. Më duhej të hapja shfaqjen, pastaj ishte cirku, dhe gjatë pushimit bëja foto me fëmijët, me poninë. Më paguanin shumë mirë; atëherë nuk kishte TVSH, gjithçka ishte me para në dorë. Një ditë thashë: ‘Por më jepni shumë para.’” Dhe ata tha, “Por nuk na kushton asgjë.” “Çfarë do të thuash që nuk të kushton asgjë?” “Sepse i fiton paratë vetë.” “Si ia fitoj vetë?” “Me poninë.” Sepse pranë ponit ishin tetë kllounë me kamera Polaroid dhe ishin tepër të shpejtë, çdo fëmijë hipi, buzëqeshi dhe u nisën dhe morën paratë.”
Paraardhësit e selfieve…
«Unë merrja një pjesë të asaj shume, ishte honorari im».
Poni i varfër ishte i vetmi që nuk fitonte para.
“I varfëri, i vetmi, ai i duronte fëmijët që e rrethonin. Dhe buzëqeshjet e mia të sforcuara. Sidoqoftë, njerëzit donin të siguroheshin që ne ishim të vërtetë, dhe kjo është arsyeja pse na donin në sheshe, në sallat e vallëzimit, në cirk.”
Jetojmë në një kohë ku është pothuajse e garantuar që nuk ke përvojë, që nuk di të bësh asgjë. Ti, nga ana tjetër, ke arritur aty ku je nëpërmjet punës së palodhur. Sordi, Magnani, Totò dhe Banfi kanë stolisur të gjithë skenën, nga skenat e pjerrëta të shfaqjeve shkollore deri te teatrot e mëdhenj, duke djersitur dhe duke mësuar. Çfarë është përvoja në jetën e dikujt që e ka bërë punën tënde?
“Përvoja, para së gjithash, është turneu në Itali. Pata mundësinë të bëja Scanzonatissimo , një shfaqje nga Dino Verde, Bruno Broccoli me Antonella Steni, Elio Pandolfi dhe Alighiero Noschese. Ndërrimi i vendeve çdo natë do të thotë të njihesh me vendin, sepse reagimet e publikut janë të ndryshme kudo. Verde, i cili ishte shumë i zgjuar, shkruante shpejt një parodi të qytetit kur mbërrinim në vende të rëndësishme. Është një truk i vjetër vaudeville. Kur komedianët e vjetër të vaudeville shkonin në qytet, ata pyesnin për emrin e famullitarit, kryetarit të bashkisë dhe rrugën ku ndodheshin bordello. Në momentin e duhur, ata përmendnin këto tre gjëra dhe e gjithë puna shembej.”
Çfarë kujtimesh keni nga vaudeville?
“Edhe unë bëra vaudeville. Në La Fenice, në Via Salaria, prezantova Maria Paris. Pjesa më e keqe e vaudeville ishte për komedianët, sepse publiku zakonisht përbëhej nga ushtarë që duhej të kalonin pasditen dhe ta shihnin shfaqjen dy ose tre herë radhazi. Cila ishte kënaqësia më e madhe për ushtarin? Të parashikonte shakatë e komedianit. Dhe komediani do të thoshte: ‘O mjeranë, po zbres tani dhe do t’ju rrah’. Kishte një komedian me emrin Trottolino, një napolitan, i cili tërbohej. Ia prishnin shakatë sepse herën e parë shkonte mirë, por herën e dytë ai e niste dhe publiku aktronte, duke e pritur me padurim. La Fenice ishte një nga teatrot më të rëndësishme të vaudevilit, me filma të këqij dhe valltarë të lodhur. Tingëllon si diçka nga Fellini, por valltarët, me çorapet e tyre të gjitha të rregulluara, nuk e hiqnin grimin. Në fakt, me grimin pak të njollosur, ata dilnin jashtë teatrit për të pirë një kafe në bar. Të gjithë i shihnin, tërhiqnin vëmendjen dhe pastaj ktheheshin brenda për të vënë në skenë një shfaqje. Nuk ishte thjesht të vije në skenë një shfaqje; ishte një punë shumë e vështirë.
Le të kalojmë sipas objektit: nëse them radio, çfarë më sjell ndërmend?
“Radio është lidhja ime me botën jashtë vendit tim. Kaloja orë të tëra duke dëgjuar radion për një arsye personale: Doja të mësoja të flisja mirë italisht. Dhe meqenëse në atë kohë kishte komentatorë dhe prezantues në radio që flisnin italisht në mënyrë të përsosur, mësova “e”, “e”, “o”, “o”. Kështu që kur bëra audicion në Romë dhe Falqui u habit që flisja italisht, dhe e flisja mirë, më pyeti: ‘A ke marrë ndonjë mësim diksioni?’ ‘Jo, dëgjova radio.’”
Duket sikur je mik i të gjithëve, ndoshta vetëm sepse je njeri i sjellshëm. A ke pasur ndonjëherë debate me të ftuarit?
“Po, kam pasur. Pata një mosmarrëveshje të vogël me Tognazzin në një program në Milano, po. Ai qëllimisht nuk u përgjigj pyetjeve të mia, tha: ‘Le të flasim për Brigadat e Kuqe.’ Dhe unë thashë: ‘Por çfarë lidhje kanë Brigadat e Kuqe me këtë?’ Meqenëse e kishin akuzuar, në Il Male , se ishte udhëheqësi i Brigadave të Kuqe, ai luajti me këtë. ‘Meqenëse jam revolucionar, kam një bombë në xhep.’ ‘Si një bombë në xhep?’ U përpoqa ta ndërroja temën. Do të dilnim drejtpërdrejt. Kështu që nuk kisha çfarë të bëja. Tognazzi ishte dikush që i pëlqente të turpëronte njerëzit. U trishtova shumë nga fundi i karrierës së tij sepse, pasi kishte realizuar filmat “Il vizietto” dhe “La tragedia di un uomo qesharake”, për të cilët fitoi çmimin në Kanë, ai ishte i bindur se ishte në një pikë kthese. Ai kishte lindur komedian dhe ëndrra e një komediani është të bëjë një dramë. Ai kishte pasur sukses, kishte fituar Palmën e Artë dhe, mendonte, të gjithë do të më telefononin. Ata nuk më telefonuan më kurrë. Ai kishte një apartament të vogël pranë Piazza del Popolo dhe më telefononte. Unë shkoja ta vizitoja dhe ai qante dhe më rrëfehej: “Pse më braktisën?”
Shpesh, për ata që kanë arritur sukses të jashtëzakonshëm, momentet e fundit të jetës së tyre janë të errëta, plot errësirë…
“Vittorio Gassmann më thoshte: ‘Çfarë po bëj këtu sonte?’ Ishim në një pritje. ‘Nuk e sheh që jam i vdekur?’ ‘Si vdiqe, Vittorio? Ti je Vittorio Gassmann, po tallesh?’ ‘Jo, nuk jam më Vittorio Gassmann, nuk jam askush. Jam i vdekur.’ Ngadalë, praktikisht, depresioni e vrau atë.”
Kush ju mungon më shumë?
“Sandra dhe Raimondo. Sandra dhe Raimondo ishin shumë të këndshëm. Të kaloja kohë me ta ishte sikur të jetoja në një komedi gjithë ditën. Casa Vianello është krejtësisht diçka e vërtetë sepse gjithçka filloi në shtëpi. Ja episodi që tregoj për natën kur ishim mysafirë të Renzo Puntoni-t…”
Natën kur Mondaini u deh?
“Po, pastaj ajo donte të kryente vetëvrasje. Erdhi mjeku, i bëri një injeksion dhe ajo ra në gjumë. Gjatë daljes, zgjuam portierin e rrokaqiellit; apartamenti ishte në katin e sipërm. Raimondo i tha sinqerisht: ‘Nëse diçka bie nga lart, është pronë e jona, mos u shqetëso.’ Me Raimondon, gjithçka përfundoi me të qeshura.”
Çfarë ishte Via Teulada për ty?
“Via Teulada ishte si Teatri Kinez i Hollivudit për mua. Ashtu siç ishte. Në imagjinatën time, e kisha imagjinuar sikur të ishte parajsë. Prisja vetëm drita të forta. Kur mbërrita nga Catania, Via Teulada më dukej si një burg, ashtu siç është sot, me atë gardh hekuri. Hyra brenda dhe thashë: ‘Dua të bëj audicion’.” Më lanë, por gjithë sharmi i Via Teulada u zhduk. Por pastaj shkova në vendin ku kishin Studio Uno dhe pashë Kessler-ët, Falqui-n, i cili më kishte bërë audicion disa ditë më parë, pashë Panellin dhe Luttazzin, një njeri të shkëlqyer. Mora pjesë në performancën e tij të fundit në Trieste, dhe ishte performanca e tij e lamtumirës sepse ai vdiq në Trieste. Mendoni për jetën: ai kishte mësuar të luante piano në një bar në Piazza dell’Unità të frekuentuar nga amerikanët. Vite më vonë, gruaja e tij Rossana, një grua vërtet inteligjente, kërkoi dhe gjeti një apartament të vogël përballë këtij bari. Kështu, tani i moshuar, ai zbriste poshtë çdo mëngjes, pinte një spritz atje dhe kthehej. Ai u kthye në moshën tetëmbëdhjetë vjeç dhe luante xhaz. Natën e koncertit të tij të fundit, ai donte t’i thoshte lamtumirë botës së argëtimit me muzikën e tij, të interpretuar me një orkestër të madhe. Kur interpretoi ” El Can de Trieste”, njerëzit qanë me hidhërim. Pjesa ishte komike, por në atë moment, ishte bërë tragjike. Si Calvero në Limelight. , si Chaplin.
Duke folur për figura tragjike, pse mendoni se Noschese vrau veten?
“Ai vrau veten sepse Noschese, në vitet e tij të fundit, nuk ishte më Noschese. Nuk mundi ta nxirrte zërin siç duhet dhe, mbi të gjitha, bëri diçka që nuk duhej ta kishte bërë: përdori Metredinën për t’u gëzuar dhe pastaj për të rënë në gjumë, gëlltiti tetë Mogadonë. U thye plotësisht. Kisha bërë Scanzonatissimo me Alighiero-n për dy vjet. Imituam Franco Franchi-n dhe Ciccio Ingrassia-n dhe patëm sukses të jashtëzakonshëm. Një pjesë që duhej të zgjaste pesë minuta në fakt zgjati tridhjetë. Bëra dy shfaqjet e tij të fundit dhe ai nuk ishte më vetvetja. Një imitues që nuk e nxirrte zërin siç duhet është si një çafkë pa krahë. Pastaj mori me qira një apartament të vogël përballë klinikës Monte Mario, Villa Stuart. Fundi është tragjik sepse shkoi në kishë, u gjunjëzua, pastaj shkoi në shtëpi, mori një armë dhe qëlloi veten në kishë. Ishte pacient atje, u largua dhe qëlloi veten në kishën e spitalit. Sepse e kuptoi se nuk ishte më vetvetja.”
Një objekt tjetër, pllaka. A e mbani mend pllakëzën e parë që dëgjuat?
“Konti i Luksemburgut. Ishte një operetë vjeneze. Babi blinte pllaka te Upim, ku shiteshin pllaka të vogla e të lira. Dhe kishte edhe një operetë. E mbaj mend gjithmonë sepse ndalonte në një pikë të caktuar, gjithmonë e njëjta. Ngrihesha dhe e lëvizja gjilpërën përpara. Kaloja ditë të tëra duke e dëgjuar dhe pastaj duke e përsëritur në piano.”
A i mbani mend disqet plastike nga “Musicchiere”?
“Sigurisht që jo? “Il Musicchiere” ishte një ide e shkëlqyer. Fatkeqësisht, përfundoi tragjikisht në Verona, me vdekjen e Mario Rivës. “Il Musicchiere” ishte një aventurë pop dhe multimediale. Ata bënë një kukull dhe madje edhe një gazetë, “Il Musicchiere”, e cila pati shumë sukses. Kishte disqet plastike me ngjyra të integruara. Një ide e shkëlqyer nga Garinei dhe Giovannini.”
A ka ndonjë shfaqje që do të doje ta kishe bërë dhe një që do të doje të mos e kishe bërë?
“Një për të cilën jam krenare është Novecento. Kishte lajme, argëtim, histori, kulturë, prita artistë të shkëlqyer që folën për veten e tyre. Më kujtohet intervista e fundit me Delia Scalën. Delia ishte në Livorno, duke vdekur. E telefonova dhe i thashë: ‘Delia, po flas për ty sonte, por je e sëmurë. Po ta dedikoj ty, dëgjoje nëse mundesh.’ Ajo erdhi në telefon dhe në një moment të caktuar i thashë: ‘Delia, je aty?’ Dhe ajo tha: ‘Po, jam.’ ‘Përshëndetje, si je? Dua të të dedikoj një këngë, e cila është një portret i yti.’ Fillova: ‘Ka diçka tek ty që të prek drejtpërdrejt në zemër. Bukur, kjo je ti.’ Dhe ajo, në telefon: ‘Diçka e caktuar, një valë ngrohtësie. Bukur, kjo je ti.’ Dhe ne performuam duetin. Tre ditë më vonë ajo vdiq.
Dhe për çfarë pendoheni që bëtë?
“Partita doppia. Nuk funksionoi. Edhe pse bëra intervistën e vetme me Moana Pozzi-n në Partita doppia . Nuk mund ta harroj, ishte tepër e bukur. Ishte tashmë e sëmurë, por nuk shihje asgjë, ishte mirë. U mahnita nga mënyra, klasi me të cilin u përgjigjej pyetjeve. Në një moment të caktuar thashë: ‘A pranon që publiku të bëjë pyetje?’ Dhe pastaj njëri nga publiku pyeti: ‘A do të kesh një fëmijë?’ Moana, me një buzëqeshje në buzë: ‘Jo, jo një fëmijë, sepse të gjithë do të thoshin se je b** k****.’ Atë mbrëmje mora aeroplanin për t’u kthyer në Milano dhe ajo ishte me të gjithë miqtë e saj nga rrethi i saj. Bëri sikur nuk më njihte, që të mos më turpëronte para tyre. Një grua shumë me klas.’
Për mua, ju jeni prezantuesi televiziv më i kulturës pop. Meqenëse jeni i kulturuar, mund të flisni për muzikë, letërsi, politikë, sport. Pavarësisht kësaj, në ikonografinë kryesore, identifikoheni si ai i televizionit të lehtë…
“Kjo është diçka që më trishton pak, sepse e kam imponuar veten kaq shumë sepse më pëlqen të jem i informuar. Lexoj librat që dalin. Përpiqem ta kuptoj botën, të përdor kuriozitetin për ta bërë këtë. Dhe ajo që përpiqem të bëj është të përcjell kompleksitetin me thjeshtësi. Sepse i respektoj njerëzit, të gjithë. E di që ata që shikojnë televizion nuk kanë domosdoshmërisht diploma nga Scuola Normale Superiore. Por kjo nuk do të thotë që duhet të heqim dorë nga ofrimi i përmbajtjes cilësore për të gjithë. A nuk është kjo ajo që bëri komedia italiane?”
A pati ndonjë rast kur u ndjetë të papërshtatshëm me të intervistuarin?
“Po, ndodhi. Me Umberto Econ.”
Meqë ra fjala: a ju trondit klima e urrejtjes që ekziston sot, madje edhe për gjëra budallallëqe, për ndeshje futbolli, për paraqitje televizive. Njerëzit i thonë njëri-tjetrit gjëra të tmerrshme në mediat sociale…
“Eco kishte të drejtë për mediat sociale: ‘Ne i kemi dhënë çdo idioti mundësinë të shprehë çfarë të dojë me mediat sociale dhe ta bastardojë këtë vend’. Hapja e mediave sociale, po, nga ana teknologjike, është një gjë e shkëlqyer; mund të flasësh, mund të thuash çfarë të duash, por duhet të dish si t’i thuash gjërat. Tani kemi një bar sportiv për gjithçka: nga ekonomia te problemet institucionale.”
Cilin moment në historinë italiane e shijoni më shumë të keni përjetuar?
“Isha shumë i ri në vitet ’60, por e mbaj mend si një kohë me energji të madhe. Fotografia e parë që më bënë në revistën javore Grazia ishte unë duke vrapuar dhe duke kërcyer mbi një pengesë. Italia e bëri këtë, duke kërcyer mbi pengesa, duke vrapuar. Vitet ’60 ishin një kohë e bukur. Roma u rrit, lindi Olimpica, Fshati Olimpik. Duke folur për Lojërat Olimpike, më pëlqen të kujtoj të parat pas luftës. Na ftuan ne, një komb i mundur, dhe himni ynë kombëtar ishte pak i njohur. Kur Consolini, hedhësi i diskut, fitoi, ata nuk mundën ta gjenin diskun, dhe ai, në podium, në shi, filloi të këndonte ‘ O sole mio’ . Turma angleze u përgjigj në kor, ‘sta in fronte a te’. Itali… E bukur, kështu jemi ne.”
Koha më e keqe për të jetuar?
“Periudha e terrorizmit ishte e tmerrshme. Gjatë atyre viteve, shkova për të dhënë shfaqje në Trento, ku ndodhej universiteti i sociologjisë i themeluar nga Flaminio Piccoli, ku studionte Renato Curcio. U protestua në rrugë; nuk donin që të jepja shfaqje. Ishte e rrezikshme. Më shpëtoi një anëtar i Brigadave të Kuqe nga Agrigento, i cili u tha atyre: ‘Shikoni, ai është një nga bashkëfshatarët e mi, le ta kursejmë.’”
E di që keni pasur një incident me Gorbaçovin…
“Çmimi Fiuggi. Pesëqind milionë euro çmim për fondacionin që mban emrin e gruas së tij, Raissa. Milva këndon, Astor Piazzolla luan, një mbrëmje e mrekullueshme në park. Çmimi organizohet nga Ciarrapico, kështu që Andreotti i mban një fjalim Gorbaçovit, Gorbaçovi përgjigjet me një përkthyes. Pastaj vjen një vajzë e shfaqjes me një tabaka që përmbante zarfin. Andreotti e merr zarfin dhe ia jep asaj. Të nesërmen në mëngjes, në orën gjashtë, ora tipike telefonike e Andreottit, ai më telefonon dhe më thotë: ‘Baudo, a e pe zarfin mbrëmë? A e shikove?’ ‘Jo, vetëm në tabaka. Ajo e mori dhe ma dorëzoi.’ ‘Jo, doja të të thoja se nuk kishte asgjë brenda zarfit.’”
A u zbulua ndonjëherë nëse ai i kishte marrë ato para?
“Nuk mendoj kështu. Sepse disa ditë më vonë, pranë Sanremos, isha mysafir në një fabrikë të famshme vaji që e kishte ftuar Gorbaçovin. Sapo më pa Gorbaçovi, më njohu dhe tha: ‘Hajdut!’ Përkthyesi i shpjegoi se unë nuk kisha të bëja fare me këtë. Kjo më bën të mendoj se paratë nuk mbërritën kurrë.”
Çfarë nuk të pëlqen te televizioni sot?
“Nuk më pëlqen shumë. Nuk ka programacion. E kanë shkatërruar pasditen. Është gjithçka konfuze, nuk ka orar, është një rrëmujë gjërash pothuajse identike. Thashetheme e thashetheme. Nuk ka mbetur asgjë. Dhe nuk ka asnjë konotacion kulturor. RAI e ka humbur natyrën e tij si shërbim publik, kjo është e vërteta.”
A ka ndonjë ditë në jetën tënde që do të doje ta përjetoje përsëri dhe një që do të doje të mos e kishe përjetuar?
“Ajo që do të doja ta përjetoja përsëri është episodi i parë i emisionit të parë televiziv që kam ndjekur. Quhej Primo Piano . Do të doja ta përjetoja përsëri sepse isha aq i mbingarkuar nga emocioni sa nuk mbaj mend asgjë. Do të doja të shihja se çfarë ndjeva në atë moment. Sepse në atë kohë, nuk mendoja se tre ditë pasi mbërrita në Romë do të isha në televizor dhe do të telefonoja në telefon publik për të thënë: ‘Babi, jam në televizor pasnesër.’ Ajo që nuk dua ta përjetoj përsëri është transferimi në Mediaset. Ishte një gabim i madh.”
Si ndodhi kjo?
“Duhet ta dish që Silvio Berlusconi është një pushtues i madh. Jo vetëm i grave, por edhe i burrave. Ai donte të më bënte drejtor artistik, dhe unë i thashë të mos e bënte. Kishte Bongiorno, Corrado, Costanzo. Si mund të isha drejtor artistik me ato cilësi? Në fakt, të gjithë ishin kundër kësaj, përveç Mike. Shkova ta takoja dhe i thashë: ‘Mike, më kanë emëruar drejtor artistik.’ Dhe ai tha: ‘E di, e di.’ Unë i thashë: ‘Nuk mendon se do të jem drejtori yt artistik? Mund të bësh çfarë të duash.’ ‘Jo, i dashur, je emëruar drejtor artistik dhe duhet të jesh drejtori im artistik.’ Kështu ishte Mike Bongiorno.”
A ka ndonjë të ri që ju pëlqen?
“Cattelan është më i kulturuari nga të gjithë. Është shumë inteligjent, nuk ka fizikun perfekt… Por është i përgatitur, flet anglisht të shkëlqyer, ka njohuri për gjithçka dhe është i shpejtë. Dhe një tjetër që mendoj se mund të bëjë gjëra të mëdha është Bonolis, por shpesh jep shfaqje që nuk janë në nivelin e duhur. Pse? Ai është i kulturuar, lexon shumë. Është shumë inteligjent dhe i zgjuar.”
A mendoni se Fazio është një kërcënim për demokracinë?
“Por për hir të Zotit, ai është një njeri shumë i mirë. Unë jam shpesh mysafir i tij dhe duhet të them se është shembullor në ndershmërinë dhe respektin e tij. Ai po i nënshtrohet një lloj sulmi të përqendruar që është vërtet i padrejtë dhe i tepruar.”
Si e sheh të ardhmen tënde?
«Një pyetje shumë e vështirë që, për fat të mirë, nuk ia bëj vetes sepse, duke parë moshën time, duke parë kalendarin dhe ditët që kalojnë, them: “Çfarë po ndodh? Kur do të vijë?”».
Motra zezake?
“Motra zezake. Shpresojmë të jetë vonë, por jo shumë vonë. Shpresojmë të vijë ndërsa unë ende po mendoj, sepse vuajta shumë nga vdekja e nënës sime. Mami vdiq nga sëmundja e Alzheimerit dhe ato ishin tre vite të tmerrshme dhe shkatërruese për të dhe për të gjithë familjen tonë. Kur dikush duhet të largohet, është më mirë të largohet një orë më parë.”
Do të kthehesh në televizion apo jo? Do të jesh atje më 7 qershor…
“7 qershor, ditën kur linda. Nëse më ofrojnë diçka interesante, po. Por jo shumë lodhëse. Sepse, sinqerisht, trupi ka kërkesat e veta. Do të kthehesha me kënaqësi. Për të folur për atë që bëj më mirë.”/ Corriere
Leave a Reply