U desh një ofensivë prej disa muajsh nga kryeministrja italiane Giorgia Meloni dhe disa darka nga francezët për ta bërë kryeministrin hungarez Viktor Orbán të pranonte të mbështeste dërgimin e ndihmës prej 50 miliardë eurosh për Ukrainën.

Meloni drejtoi bisedat me Orbanin falë marrëdhënies së tyre të gjatë, thanë dy diplomatë nga vendet që nuk ndajnë pikëpamjet e saj politike të ekstremit të djathtë. “Ajo u përpoq disa herë të ishte një urë dhe përshtypja është se këtë herë funksionoi”, tha një nga diplomatët shkruan Politico.

Orbán më në fund u ul me shefen e Komisionit Ursula von der Leyen, kancelarin gjerman Olaf Scholz, presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministren italiane Giorgia Meloni.

Vendimi, i arritur në një samit në Bruksel të enjten, ishte vendimtar për liderët e BE-së, të cilët donin të demonstronin mbështetje për Ukrainën duke treguar se ishin në gjendje të mbanin në linjë rebelimin e Hungarisë. Orbán ka kërcënuar vazhdimisht se do të përdorë veto taktike për një gamë të gjerë çështjesh evropiane.

“Kjo dërgon një sinjal të rëndësishëm edhe për SHBA,” tha kryeministri suedez Ulf Kristersson në dhomën e liderëve pasi arritën një marrëveshje.

Duke hyrë në takimin të enjten, udhëheqësit theksuan se ndërsa një marrëveshje pa Hungarinë ishte e mundur, ajo do të sinjalizonte mungesën e unitetit evropian për Rusinë.

Njerëz të njohur me zyrën e kryeministrit italian thanë se ajo filloi punën e saj diplomatike muaj më parë, me bisedime dhe takime që përfshinin ministra dhe zyrtarë të ndryshëm, madje edhe përpara se 27 liderët të dështonin të arrinin një marrëveshje për ndihmën për Ukrainën në dhjetor, sepse Orbán nuk e mbështeste atë. Të mërkurën mbrëma, delegacionet punuan deri në orët e vona të natës për të siguruar një përparim me Orban.

Këtë javë, Meloni i shtoi përpjekjet e saj, duke folur me Orbanin në telefon, duke e takuar atë në Hotelin Amigo të Brukselit për një bisedë një orëshe dhe përsëri të enjten në mëngjes para fillimit të takimit.

Të mërkurën mbrëma, presidenti francez Emmanuel Macron u takua gjithashtu me Orbanin, pasi kaloi javë të tëra të fokusuara në ndërtimin e urave me të. Në fillim të këtij muaji, ai u përpoq të merrte dritën jeshile të liderit hungarez gjatë një drekë në Elysée. Gjatë atij takimi, Macron i kërkoi Orbanit të ndajë vizionin e tij se si të integrohen më mirë vendet e BE-së Lindore me disa liderë të tjerë.

“Ai kurrë nuk donte të antagonizonte Orbanin, por përkundrazi ta merrte atë në bord. Është qasja që po shpërblehet sot”, tha një zyrtar i afërt me presidentin francez.

Këto ofensiva i lejuan Presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel të fillonte menjëherë samitin duke shpallur marrëveshjen e shumëpritur, tha një zyrtar i informuar mbi diskutimin në sallë.

Michel kapërceu formalitetet, duke paraqitur me shpejtësi detajet e marrëveshjes me Orbanin, të cilën asnjë lider nuk e kundërshtoi, duke përfshirë lëshime të vogla për Hungarinë. Një diskutim vjetor mbi paketën e ndihmës dhe “nëse është e nevojshme” një rishikim pas dy vitesh do të “lejojnë Orban të ruajë fytyrën në shtëpi,” tha një diplomat i BE-së.

Hungaria shpejtoi ta kthejë rezultatin si një fitore për vendin. Drejtori politik i Orbanit, Balázs Orbán pretendoi se Budapesti mori atë që donte nga samiti.

“Në fund të vitit të parë, ndihma për Ukrainën duhet të rinegociohet, dhe në fund të vitit të dytë, e gjithë çështja do të rishqyrtohet në kontekstin e buxhetit të BE-së për periudhën e ardhshme”, shkroi Balázs Orbán në X.

Scholz u tha gazetarëve pas samitit se ai gjithashtu kishte disa diskutime “intensive dhe të besueshme” me Orban përpara samitit. Kancelari gjerman theksoi se ai kishte insistuar veçanërisht në faktin se Hungaria nuk mund të merrte asnjë lëshim për shtetin e saj të së drejtës.

/a.d