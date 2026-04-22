Një ngjarje tronditëse u raportua këtë të martë, 21 prill, nga Lushnja, ku një 36 vjeçar kishte zhvarrosur eshtrat e një gruaje e cila ka ndërruar jetë 17 vite më parë.
Rast krejtësisht i pazakontë, sidomos në vendin tonë…
“S’kisha dëgjuar kurrë, nuk i lënë të prehen të qetë në ato dy metra katror”, tha Fevziu.
Ndërkohë, sipas gazetares, i riu është me probleme të shëndetit mendor dhe e ka pranuar aktin që ka kryer, por pa dhënë motivin.
Përtej faktit se ai ka kryer akte vandalizmi në varrezat e qytetit edhe herë të tjera, historia e tij është e trishtë…
“Ai ka qenë nxënës shkëlqyer i Mjekësisë, ka studiuar për 3 vite. Më pas ka lënë studimet dhe ka shfaqur probleme të shëndetit mendor. I kanë ndërruar jetë të dy prindërit, jeton i vetëm. Ka vetëm një vëlla…”, tregoi Sefa.
Leave a Reply