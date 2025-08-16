Udhëheqësit dhe komentatorët evropianë kanë reaguar ndaj samitit të profilit të lartë të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, me Presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, në Alaska.
Ja çfarë than zyrtarisht liderët evropianë:
Alexander Stubb, Presidenti i Finlandës, shkroi në një postim në X : “Faleminderit Trump që na informuat mbi diskutimet tuaja në Alaska. Garancitë e forta dhe të besueshme të sigurisë për Ukrainën janë një element thelbësor për paqen e qëndrueshme.”
Giorgia Meloni, kryeministrja e Italisë, tha në një deklaratë: “Më në fund është hapur një shkëndijë shprese për të diskutuar paqen në Ukrainë. Italia po bën pjesën e saj, së bashku me aleatët e saj perëndimorë.”
Espen Barth Eide, Ministri i Jashtëm i Norvegjisë, u tha gazetarëve në Oslo: “Presidenti Putin i Rusisë përsëriti argumente të njohura, të tilla si theksimi i të ashtuquajturave ‘shkaqe rrënjësore’ të luftës, që është kodi për justifikimin rus për pushtimin e paligjshëm të Ukrainës. Pikëpamja jonë është e qartë: është e rëndësishme që ne duhet të vazhdojmë të ushtrojmë presion mbi Rusinë, dhe madje ta rrisim atë, për t’i dhënë sinjalin e qartë Rusisë se duhet të paguajë çmimin”.
Ursula von der Leyen, Presidente e Komisionit Evropian, shkroi në X : “Faleminderit Trump për përditësimin mbi diskutimet në Alaska. BE-ja po punon ngushtë me Zelenskyn dhe Shtetet e Bashkuara për të arritur një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Garancitë e forta të sigurisë që mbrojnë interesat jetësore të sigurisë së Ukrainës dhe Evropës janë thelbësore.”
Keir Starmer, kryeministri i Britanisë, tha në një deklaratë: “Unë përshëndes hapjen e Shteteve të Bashkuara, së bashku me Evropën, për të ofruar garanci të forta sigurie për Ukrainën si pjesë e çdo marrëveshjeje. Ky është një përparim i rëndësishëm dhe do të jetë thelbësor në pengimin e Putinit që të kthehet për më shumë.”
Emmanuel Macron, Presidenti i Francës, tha në X: “Ne do të vazhdojmë të punojmë ngushtë me Presidentin e SHBA-së dhe Presidentin Zelensky për të mbrojtur interesat tona në një frymë uniteti dhe përgjegjësie. Franca mbetet fort në anën e Ukrainës.”
