Nga Ymer Hoxha*



Në vitin 2013, Kryeministri Rama hodhi idenë e reduktimit të njësive administrative mbi bazën e një reforme adminitrativo-teritoriale. Reforma adminstrativo-teritoriale filloi si një projekt qeveritar i mbështetur fuqishëm nga ndërkombëtarët dhe u udhëhoq nga UNDP me projektin STAR. Po kështu Kuvendi ngriti komisionin përkatës me kryetar Bashkim Finon në vitin 2014.

Opozita e bojkotoi dhe ishte një nga gabimet e mëdha që ka bërë si opozitë. Në këtë kuadër pati studime të ndryshme për ndarjen e re administrativo-teritoriale nga organizata të ndryshme civile dhe shtetërore si dhe organizata ndërkombetarë që operojnë në Shqipëri. Për zonën e Urës Vajgurore dhe komunave rreth saj nga grupe të ndryshme interesi po hidhej idea që bashkia e Urës Vajgurore dhe tre komunat rreth saj Poshnje, Kutalli dhe Cukalat të krijonin një njeësi të vetme administrative me qendër në qytetin e Urës Vajgurore.

Kjo ide ishte e pranueshme nga të gjithë banorët e kësaj zone. Në kuadër të kësaj ideje një grup intelektualësh të zonës shprehën mendimin e një emërtimi të ri të bashkisë së ardhshme duke hedhur në diskutim dy emra. Bashkia e ardhshme që do të kishte rreth 40 mijë banorë të quhej bashkia Dimal për nder të qytetit ilir të Dimalit, rrënojat e të cilit janë në territorin e kësaj bashkie ose bashkia e Mesit të Urave siç njihet zona në gjuhën e përditshme të banorëve të saj.

Zyrtarisht idenë e ndryshimit të emrit të bashkisë së ardhshme e hodhi Syrja Ormenaj në një takim të madh me banorët e Urës Vajgurore që u mbajt në kuadrin e reformës adm – teritoriale në kinemanë e qytetit. Ndërsa si propozim me emrin konkret bashkia Dimal e bëri intelektuali i zonës Mihal Bardhi pas një konsultimi paraprak me disa figura të njohura të kësaj zone.

Pas zgjedhjeve vendore të vitit 2015 kryetarja e bashkisë Juliana Memaj në krye të një grupi pune udhëhoqi gjithë procesin ligjor dhe ndërmori një konsultim të gjerë publik deri sa ndryshimi i emrit u miratua në Këshillin Bashkiak. Një meritë të veçantë ka deputeti Blendi Klosi i cili inicioi projektligjin në Kuvendin e Shqipërisë.

*Ekspert për Çështjet Vendore