Nis mbyllja e dytë për Shqipërinë prej pandemisë së koronavirusit. Masat për të frenuar përhapjen e koronavirusit kanë hyrë në fuqi ditën e sotme deri më 2 dhjetor.

Qytetarët që do u nevojitet që të dalin pas orës 22:00 deri në 06:00 të mëngjesit, do duhet të pajisjen me autorizim në e-Albania.

Përjashtim bëjnë rastet kur janë emergjenca shëndetësore apo për institucionet e shëndetësisë dhe punonjësit e shërbimeve kritike.

Duke nisur nga sot bizneset e llojit bare apo restorante, pas orës 22:00 do të duhet të mbyllin dyert deri në orën 06:00 për çdo ditë, dhe gjithashtu nuk lejohet as qarkullimi i qytetarëve. Masat ndëshkuese që do të merren për ata që nuk i binden karantinës, do të jenë të njëjtat me ato të lëshuara në aktin normativ të datës 25 mars.

Masat kufizuese që hyjnë në fuqi nga sot (11 nëntor -2 dhjetor 2020):

–Kufizim të lëvizjes nga ora 22:00-6:00, me përjashtim të lëvizjes për motive pune, emergjenca shëndetësore apo nevoja të domosdoshme.

– Qytetarët që do u nevojitet që të dalin pas orës 22:00, do duhet të pajisjen me autorizim në e-Albania

-Kufizim të bareve restoranteve fast- food nga ora 22:00-6:00 (përveç shërbimit delivery)

-Administrata do të punojë online. Përjashtim bëjne strukurat ofruese të shërbimeve duke zbatuar protokollet e sigurisë.

-Përjashtim bëjnë rastet kur janë emergjenca shëndetësore apo për institucionet e shëndetësisë dhe punonjësit e shërbimeve kritike

Ngarkohen për zbatimin e këtij urdhëri organet kompetente për dhënien e masave administrative sipas Aktit Normativ nr. 3 datë 15.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së shkaktuar nga COVID-19” i ndryshuar. Ky akt normativ nuk parashikon gjoba për këmbësorët por parashikon gjoba për restorantet dhe baret.

Në pikën nr. 7 të këtij Akti Normativ parashikohet:

7. Subjektet apo individët, të cilët nuk zbatojnë urdhrat e dhëna nga organet kompetente për mosmbylljen e bareve, lokaleve, restoranteve dhe klubeve, dënohen me gjobë në masën 1 000 000 (një milion) lekë dhe në rast pësëritjeje iu shtohet edhe mbyllja e aktivitetit për një periudhë 6-mujore.

Ndërsa në pikën 8 parashikohen

8. Subjektet dhe individët, publikë apo privatë, të cilët, në kundërshtim me urdhrat e autoriteteve kompetente, lejojnë zhvillimin e aktiviteteve sportive, sociale, kulturore, ekskursionet mësimore të organizuara nga institucionet arsimore, publike dhe private, brenda dhe jashtë vendit, dënohen me gjobë në masën 1 000 000 (një milion) lekë dhe në rast pësëritjeje iu shtohet edhe mbyllja e aktivitetit për një periudhë 6-mujore.

E vetëdijshme që masat nuk janë respektuar aq sa duhet, Manastirliu ka argumentuar se u mor ky vendimi pasi lokalet dhe baret ishin kthyer në vatrat kryesore për përhapjen e COVID-19. Moshat mesatare e të prekurve është 47-vjeç, dhe këta, tha Manastirliu, janë bërë shkaktar për infektimin e prindërve dhe gjyshërve që kanë një imunitet të dobët.

Një vendim i rëndësishëm është edhe “fuqizimi” i rolit të mjekut të familjes, i cili mësohet se do të jetë ai që do të lëshojë vërtetime për një pacient që ka kaluar COVID-in dhe që mund të kthehet në punë pasi është negativizuar. Sa i përket ndëshkimeve për shkelësit që nuk zbatojnë masat e vendosura, ministrja tha se mbetet në fuqi gjoba për qytetarët, që kapen në rrugë pas orës policore që në rastin konkret gjoba është 10 mijë lekë.

g.kosovari