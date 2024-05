Nga Ardit Rada

Një lukuni fyerjesh janë lëshuar sot në drejtim të shqiptarëve qe mbushën sallën e “Christmas Theatre” në Athinë, teksa mbërrinte qeveria shqiptare. Emra të opozitës së rithemeluar me në krye Gazment Bardhin kanë bërë atë që as vetë Kyriakos Mitsotakis nuk e artikuloi, edhe pse vizitën e Edi Ramës s’do ta dëshironte.

Në mënyrë pësore, Bardhi me shokë kanë akuzuar shqiptarët e Greqisë se shkuan në takim për koncertin, duke ua ulur dinjitetin përdhe. Sikur të mos mjaftonte kaq, disa “analistë të pavarur” krejt “rastësisht” mendojnë njësoj si Rithemelimi, se shqiptarët nuk kanë asnjë arsye për të qenë krenarë sot.

Ky nuk është një shkrim për të bërë një pasqyrë sesi ngjan një qeveri shqiptare me dhe pa Ilir Metën pjesë të saj. Apo sesi ngjan me fytyrat e ministrave të Sali Berishës. Në fakt duhet ta shohësh Shqipërinë me sytë e tyre që të jesh 100% krenar për këtë vend. T’ia kesh marrë të gjitha deri në qindarkën e fundit dhe me grykësinë e pashoqe të kërkosh rikthimin në pushtet për herë të disatë që t’i bluash dhe kockën pasi i ke ngrënë mishin. Por përtej kësaj, po aq shqetësues është cinizmi i opozitës me apo pa vulë.

Edhe pse në sallën e Athinës s’kishte asnjë flamur të Partisë Socialiste, këta kërkojnë t’i futen një gare pa kokë me deklarata idiote. Fabula është e thjeshtë: Tani është radha e Saliut dhe Ilir të shkojnë në Athinë e të tregojnë forcën, meqenëse këta ishin shqiptarë të gënjyer nga Noizy. Madje mund t’i kërkojnë Mitsotakisit t’ua mbushë sallën meqenëse kanë atë marrëdhënien treshe me Belerin.

Por sot, këta të varurit dhe të pavarurit kanë hedhur edhe akuza pse Edi Rama nuk foli për votën e emigrantëve. E gjitha kjo sikur të ishin qorrë e s’e shohin se Edi Rama mblodhi 10 mijë shqiptarë të Greqisë vetëm në një qytet të vendit fqinj. Dhe kjo vjen nga ata që në Komisionin e Reformës Zgjedhore kërkojnë veç pazare se kujt i përket vula e komisionerit derisa e dështuan.

Sot, opozita duhet të thotë shyqyr që s’votojnë emigrantët. Se përndryshe veç me votat e Greqisë, do ta kishin Edi Ramën edhe pesë mandate të tjerë në pushtet. Po këta edhe matematikën e dinë opinion.