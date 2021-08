Në përpjekje për të vënë nën kontroll përhapjen e Koronavirusit dhe për të shmangur infektimet në masë me variantin Delat, duke nisur nga dita e sotme në Itali hyn në fuqi Certifikata e Vaksinimit.

Qeveria italiane vendosi të enjten që edhe mësuesit duhet të kenë dëshmi të imunitetit nga Covid-19 para se të hyjnë në klasë, megjithatë një dëshmi e tillë nuk kërkohet për nxënësit minorenë.

Green Pass nga sot u bë e detyrueshme edhe për udhëtarët në trena, aeroplanë, anije dhe autobusë ndërqytetas.

Të enjten, pavarësisht dyshimeve në koalicionin qeverisës dhe protestave të vogla, kabineti i Mario Draghi-t e zgjeroi kërkesën për pasaportë të gjelbër për të gjithë mësimdhënësit, studentët dhe për transportin në largësi të madhe nga 1 shtatori.

Me masën e re, mësuesit nuk do të mund të punojnë pa këtë certifikatë dhe pas pesë ditësh mungesë, nuk do të paguhen më.

Qeveria italiane tashmë ka vendosur që nga 6 gushti, ky dokument do të kërkohet për ata që duan të hanë brenda restoranteve dhe për një varg shërbimesh e aktivitetesh.

Masën e re qeveria e vendosi me qëllim të përshpejtimit të vaksinimit të popullsisë për ta luftuar variantin Delta.

Në mars, vetëm një muaj pasi erdhi në pushtet, Draghi e bëri të detyrueshëm vaksinimin për punëtorët shëndetësorë.

Pasaporta e Gjelbër është certifikatë digjitale ose e shtypur në letër, e cila tregon që dikush e ka marrë të paktën dozën e parë të vaksinës, ka dalë negativ në test ose është shëruar së fundi nga koronavirusi.

g.kosovari