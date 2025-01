Homazhet për Kryepeshkopin Anastas Janullatos do të mbahen në Katedralen “Ngjallja e Krishtit”, ndërsa të Enjten ‘Fortlumturia’ e tij do të përcillet për në banesën e fundit. Policia e Tiranës ka marrë një sërë masash për mbarëvajtjen e homazheve. Në sajë të tyre, do të ndalohet qarkullimi i mjeteve në disa akse rrugore nga ora 15:00 e ditës së sotme deri në orën 14:00 të 30 Janarit.

“Në zbatim të këtyre masave, nga ora 15:00 e datës 28.01.2025 deri në orën 14:00 të datës 30.01.2025, me përjashtim të mjeteve të emergjencës dhe të Policisë së Shtetit, do të ndalohet qarkullimi i të gjitha mjeteve të tjera, në akset rrugore: – segmenti rrugor “Ibrahim Rugova”, nga Banka e Shqipërisë deri tek degëzimi me Gjykatën e Lartë. Devijimi i mjeteve për këtë segment të bllokuar do të bëhet në Rrugën e Barrikadave, bulevardi “Zogu i Parë”, rruga “Mine Peza” dhe në Rrugën e Kavajës; – ⁠Rruga e Kavajës, nga kryqëzimi me Rrugën e Bogdanëve deri tek kryqëzimi me rrugën “Ibrahim Rugova”; – ⁠Bllokim të pjesshëm do të këtë dhe në rrugën “Ded Gjo Luli”.

Devijimi për këtë rrugë të bllokuar do të bëhet nga Rruga e Selvisë. Gjithshtu, dalja nga rruga “Myslym Shyri” do të devijohet në drejtim të bulevardit “Gjergj Fishta”. Policia e Tiranës kërkon mirëkuptimin e drejtueseve të automjeteve, për respektimin dhe zbatimin e masave kufizuese. Shërbimet e Policisë do të jenë të planëzuar me shërbim në të gjitha akset rrugore, për të monitoruar lëvizjen e automjeteve, me qëllim lehtësimin e lëvizjes së tyre dhe shmangien e trafikut”, thuhet në njoftimin zyrtar të Policisë.