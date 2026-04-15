Duke nisur nga sot, e mërkurë 15 prill, nis reduktimi i numrit të autobusëve në kryeqytet. Një ditë më parë Shotatat e Transportit Urban dhe Interurban njoftuan se do të reduktonin me 40% numrin e autobusëve, pasi pretendojnë se qeveria nuk ka marrë asnjë masë për të plotësuar kërkesat e tyre për subvencionim të karburantit në këtë kohë të rritjes së çmimeve të diktuar nga konflikti në Lindjen e Mesme.
“Kjo mungesë reagimi dhe veprimi konkret ka përkeqësuar ndjeshëm situatën financiare të operatorëve, të cilët ndodhen tashmë në kushte tejet të vështira për të përballuar vazhdimin e aktivitetit. Për pasojë, ju bëjmë me dije se, duke filluar nga nesër do të reduktojmë numrin e mjeteve në qarkullim duke e ulur me 40% flotën në shërbimin e transportit publik, si një masë e detyruar për përballimin e kësaj situate emergjente.”, shpjeguan dje shoqatat, të cilat u shprehën gjithashtu se mbeten të hapura për dialog dhe bashkëpunim, por theksojnë nevojën për ndërhyrje të menjëhershme dhe efektive.
Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas dhe Shoqata e Transportit Urban dhe Interurban u ka bëë gjithashtu thirrje qytetarëve për mirëkuptim dhe të parashikojnë kohën e udhëtimit.
Këto shoqata argumentojnë se pavarësisht problematikave të ngritura prej javësh dhe një takimi të zhvilluar më 1 prill 2026, deri tani nuk është marrë asnjë vendim konkret për të ndihmuar operatorët. Ende nuk është miratuar asnjë skemë kompensimi për rritjen e çmimit të karburantit, nuk ka një plan veprimi për lehtësimin e barrës financiare, si dhe mungojnë afate të qarta për ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse.
Gjithashtu, sipas tyre nuk ka nisur asnjë proces për rishikimin e elementeve fiskale që ndikojnë drejtpërdrejt në kostot operative, si akciza, taksa e qarkullimit dhe TVSH-ja.
