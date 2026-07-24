Ajo që u quajt “Shpirti i Anchorage”, shpresa për një afrim mes Rusisë dhe SHBA-ve pas takimit Putin–Trump në Alaskë mund të mbetet vetëm një emër tregtar. Në Rusi është paraqitur kërkesa për regjistrimin e kësaj marke për produkte aromatike.
Nëse parfumi mund të ketë sukses, ajo që duket se është zhdukur prej kohësh është besimi i Kremlinit te aftësia e administratës Trump për të ndërmjetësuar paqen në Ukrainë.
Që në fillim, pritshmëritë nuk ishin të larta. Edhe kur Vladimir Putin shkoi në Alaskë për t’u takuar me Donald Trump, një pjesë e opinionit publik rus e priti me skepticizëm. Madje edhe Dmitry Medvedev, ish-president dhe aleat i ngushtë i Putinit, la të kuptohej se nuk i besonte plotësisht presidentit amerikan.
I pyetur për besimin ndaj Trumpit, Medvedev kujtoi një batutë nga seriali sovjetik “Shtatëmbëdhjetë çaste të pranverës”, ku protagonisti thotë: “Mos i beso askujt, vetëm vetes.”
Sipas Medvedevit, kjo frazë përshkruan më së miri situatën aktuale të Rusisë.
Shpresa për një “paqe ruse”
Pavarësisht skepticizmit, Putin besonte për një periudhë të shkurtër se mund të arrihej një marrëveshje, sipas së cilës SHBA do ta shtynte Ukrainën të hiqte dorë nga pjesët e Donbasit që ende kontrollon. Megjithatë, kjo ide nuk u realizua.
Gjatë vitit të fundit, sipas mediave ruse, është zhvilluar një fushatë e vazhdueshme për të zbehur imazhin e presidentit amerikan, në përputhje me traditën e gjatë antiamerikane në Rusi.
Takimi Lavrov–Rubio pa rezultate konkrete
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, komentoi takimin mes Sergej Lavrovit dhe Sekretarit amerikan të Shtetit, Marco Rubio, duke theksuar se nuk ka arsye për optimizëm.
“Bisedimet ishin pozitive, por nuk shohim hapësirë për optimizëm të tepruar apo për përshpejtim të procesit të paqes. Do të vazhdojmë kontaktet me SHBA-në përmes kanaleve ekzistuese”, deklaroi ai.
Sipas analizës së medias italiane, dialogu mes Moskës dhe Uashingtonit është kthyer në një “dialog mes të shurdhërve”. Lavrov pretendon se Rusia është ende e gatshme të ndjekë parimet e dakorduara në Anchorage, ndërsa Rubio këmbëngul se nuk është arritur asnjë marrëveshje.
Putini fokusohet te lufta
Pak orë pas takimit Lavrov–Rubio, Vladimir Putin mblodhi Këshillin e Sigurisë së Rusisë. Tema kryesore ishte rritja e prodhimit të armëve dhe sigurimi i lëndëve të para për industrinë ushtarake.
“Duhet të vazhdojmë të jemi të vetë-mjaftueshëm në prodhimin masiv të pajisjeve ushtarake dhe në modernizimin e arsenalit ekzistues”, deklaroi presidenti rus.
Ndërkohë, ideologu ultranacionalist Aleksandr Dugin sulmoi ashpër Donald Trumpin, duke deklaruar se ai “po tregon përfundimisht natyrën e tij satanike”.
Moska nuk beson më se SHBA kontrollon Kievin
Sipas portalit ekonomik rus Bfm.ru, takimi Lavrov–Rubio shërbeu vetëm për një “sinkronizim të orëve”, pa sjellë ndonjë përparim real.
Analistët rusë besojnë se Uashingtoni nuk ka më ndikim vendimtar mbi qeverinë ukrainase.
Politologu Aleksandr Asafov, një figurë e njohur në televizionet ruse, komentoi deklaratat e Rubios për nevojën e ideve të reja për zgjidhjen e konfliktit, duke thënë se kjo është një pranim se SHBA nuk e kontrollon më Kievin.
“Sipas tij, ndikimi kryesor mbi Ukrainën i përket Britanisë së Madhe. Prandaj, Rubio kërkon qasje të reja që do t’i lejonin SHBA-së të arrinte një kompromis pa humbur prestigjin.”
Në përfundim, Moska nuk mbështetet më te ndërmjetësimi amerikan dhe beson vetëm te vetja, ndërsa lufta në Ukrainë pritet të vazhdojë pa një perspektivë të afërt për paqe.
Artikull i përshtatur nga Corriere della Sera
Leave a Reply