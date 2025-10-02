Zgjedhjet e pjesshme në 6 bashki të vendit do të mbahen më 9 nëntor. Ky vendim u mor me dekret nga ana e presidentit Bajram Begaj. Për këtë çështje, në programin e drekës ne News24, me moderatoren Ola Brukon, foli ish-kreu i KQZ-së, Kristaq Kume.
Ky i fundit komentoi procedurën për shkarkimin e Veliajt, ndërsa u ndal te disa parregullsi që ka dekreti i presidentit Begaj për zgjedhjet e 9 nëntorit. Ai tha se pjesa e komentuar për bashkinë e Tiranës, lë vend për komente.
“Nuk ka pse të japim përgjigje po apo jo. Në legjislacionin tonë parashikohet ndërprerja e mandatit të të zgjedhurit vendor. Në Kushtetutën e Republikës, neni 115 thuhet; Këshilli i Ministrave mund të shkarkojë të zgjedhurin vendor, nëse ka kryer shkelje të rënda të Kushtetutës dhe ligjeve. Kryetari i njësisë vendore mund të shkarkohet nëse ai provohet se është subjekt i ligjit të dekriminalizimit apo nëse jep dorëheqje. Kaq njeh ligji të drejtë Këshillit Bashkiak. Në të gjitha këto raste që ju thash, edhe kur Këshilli i Ministrave ndërmerr nismën për të shpërndarë mandatin, të gjitha të tjerat, së bashku me këto ndjekin të njëjtat procedura. Nëse mandati ndërpritet për dekriminalizimin, apo se ka dhënë dorëheqje, kjo shkon të Këshilli i Ministrave, që nuk merr vendim. Ai njofton për vakancën e krijuar, presidentin e Republikës. Nëse jemi në rastin siç jemi, këshilli Bashkiak propozon për të shkarkuar, i cili shkon te Këshilli i Ministrave. Ky i fundit nuk luan rolin e përcjellësit, por vendos. Siç ndodhi. Neni 115 i thotë këshillit të Ministrave që; do të marrësh vendim, nëse provon se ka shkelje të ligjit. Këshilli i ministrave çdo te presidenti vakancën, ai vendosi mbi bazën e informacioneve se vendimi i Këshillit bashkiak të Tiranës duhej mbështetur. Jemi në kushtet ku vepron ligji, nen 115. S’ka vend fare për t’i diskutuar. Nuk shkohet ndryshe te Presidenti i republikës.
Veliajt i lind e drejta për të ankimuar. S’ka se si të shkonte deri te presidenti pa vendim. Këshilli i Ministrave ka bërë një gjë tjetër, si referohet një vendimi të tij, por nenit 100, që njeh të drejtën që të marrë vendime dhe 62-in për ligjin për vetëqeverisje vendore. 62-shi krijon situatën kur është propozuar për tu shkarkuar, por s’ka vakancë. Nëse ka marrë vendim, ok është përcjellës i projektit. Por çfarë bëri pas kësaj zoti president? Mënyra se si u justifikua ishte më e dobëta, për tu goditur. Ai mund të thoshte; kam një vendim të Këshillit të Ministrave, skam asnjë ankim nga një i interesuar. Pasi duhet ta ketë të shkruar në tavolinë. Dhe të vazhdonte procedurat. Ai ka thënë; s’mund të ankohej dhe nuk është interesuar fare (Për Veliajn). Ai i referohet vetëm vendimit të ngelur në fuqi, ku nuk krijohen vakanca. Kjo është një artificë që nuk qëndron. E shoh të goditshim dekretin e presidentit. Për pjesën tjetër është në rregull, por jo për bashkinë e Tiranës.”, tha ai.
KQZ sipas Kumes nuk ka fuqinë për të revokuar dekretin e presidentit. “KQZ duhet në bazë dhe zbatim të dekretit ka nisur punë për zgjedhjet e 9 nëntor. Ai duhet të bëhet filtër dhe jo pengesë.”, pohoi Kume.
Leave a Reply